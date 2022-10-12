Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

На Кубани при пожаре погибла 7-летняя девочка. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла в станице Архангельской Тихорецкого района. В ночь на 11 октября здесь загорелся дом по улице Макарова. Огонь увидел отец семьи и бросился к жене. Вместе родители стали будить спящих детей и выводить их из горящего дома на улицу. Но один ребенок – 7-летняя девочка – остался в доме.

Мужчина заметил, что дочери нет на улице, и побежал искать ее. Огонь и дым охватили уже помещение и мешали пройти. Но отец несколько раз заходил в комнаты и пытался найти дочь, позже так и не обнаружив девочку.

Пожарные прибыли на место по вызову в 23:22. Тогда возгорание уже распространилось на 63 квадратных метра.

- В 23:24 пожар локализован, в 23:42 ликвидировано открытое горение, в 00:02 ликвидированы последствия пожара, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Тело ребенка пожарные обнаружили уже после локализации возгорания. Самого отца, который несколько раз пытался спасти ребенка, госпитализировали с ожогами 1-3-й степени.

- Предварительной причиной пожара могло стать короткое замыкание. Следователем проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, назначено проведение судебных медицинской и пожарно-технической экспертиз, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что ход и результаты расследования уголовного дела краевым СУ СКР по краю поставлены на контроль.