Следком опубликовал видео сгоревшего дома на Кубани, где погибла 7-летняя девочка

Девочка погибла во время пожара. Фото: СУ СК РФ

В Тихорецком районе Краснодарского края 7-летняя девочка погибла во время пожара. Ребенок вместе со своей семьей находился дома. Они проживали в станице Архангельская на улице Макарова.

Следком опубликовал видео сгоревшего дома. Оперативные кадры с места трагедии явно не для слабонервных. Деревянный домик почти развленный. Окна все выбиты, а ставни почернели. Пожар вспыхнул на площади 63 квадратных метров. В одной из комнат спала 7-летняя малышка. Внезапно ее жизнь оборвалась.

Можно только представить, какой сильный был пожар. Следователи тщательно осматривают обгоревшие вещи. Правоохранители нашли даже мягкую игрушку.

Кажется, что крыша вот-вот рухнет. Светлый и уютный домик, где когда-то был слышен детский смех, превратился в черный, заброшенный сарай…

Напомним, что семья уже легла спать, как вдруг около 23:15 часов дом загорелся. Отец погибшей девочки вместе со своей супругой начали будить спящих детей. Однако, 7-летняя девочка так и осталась дома. Мужчина, несмотря на сильный пожар и задымление, несколько раз заходил в дом, чтобы отыскать дочь. Но все попытки не увенчались успехом. Тело маленькой девочки нашли в комнате дома после локализации возгорания.

Следователи проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Предварительной причиной пожара могло стать короткое замыкание.