Уволенные за издевательства над детьми в Сочи воспитатели переехали за соседнюю дверь детсада

Дело расследуется

После того как родители обнародовали запись с издевательствами над их детьми в частном детсаду Сочи, общественность потребовала возмездия. К дверям "Империи детства", где два воспитателя измывались и унижали детей с ментальными расстройствами, то и дело наведывались народные мстители. В управлении образования Сочи поспешили сообщить, что заведение закрыто и вообще работало нелегально.

А сами владельцы "Империи" поспешили оправдаться в соцсетях.

- Два года назад мы открыли «детский сад» (официально по документам «Центр по присмотру и уходу за детьми») в ЖК «Империя» по адресу ул. Коммунальная, 41б. На работу приняли Кулисевич Екатерину Владимировну (образование педагог-логопед) и позже, по рекомендации Екатерины, Бадирову Лию Равильевну (образование педагог - учитель начальных классов), - сообщили в заведении. Обе имели опыт работы в частных дошкольных учреждениях. В саду установлены камеры видеонаблюдения, о которых сотрудники, конечно же, знали. 5 февраля 2021 года при просмотре записей камер было замечено недопустимое обращение с ребенком.

Дальше мы все знаем: с позволения сказать педагогов уволили. Но они никуда из здания не ушли. Более того, продолжали заниматься условно педагогической деятельностью за соседней дверью.

"КП"-Кубань" убедилась в том, как устроена такая сеть "детских садов". В многоквартирном доме по адресу "Империи" целый этаж занимают подобные детские учреждения.

- Таких детских комнат с громким названием будь то "Империя" и т.д. много в любом городе, Сочи - не исключение. Родители ведутся на эти громкие названия, красивые рекомендации. Или, как сказала мне одна женщина: камеры видеонаблюдения. Там же, действительно, есть камеры. Проблема в том, что никто не следит, что там записано. Пока не произойдет то, что произошло, - говорит юрист Анна Чирикова.

Расследование этого дела взял под свой контроль председатель Следкома. Пока фигурантом издевательств числится только 53-летняя педагог. Но не исключено, что в деле будут и другие фигуранты.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Детей с аутизмом избивали в сочинском частном детском саду

Возбуждено уголовное дело [видео]