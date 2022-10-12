Иранский меч, заначки на черный день и медальон со знаками зодиака. На раскопках Фанагории нашли уникальные артефакты

Раскопки на Таманском полуострове ведутся с 2004 года. Фото: фонд "Вольное дело"

Раскопки на Таманском полуострове ежегодно радуют археологов. Полевой сезон 2022 года на территории историко-археологического музея-заповедника «Фанагория» принес новые плоды. Ученым удалось найти артефакты разных эпох, которые рассказывают о жизни древних жителей этих мест.

Одной интересных находок стал иранский меч восточного происхождения. Его раскопали в тайнике глубокого скрепа, где захоронены воины. Такое оружие использовали в эпоху Великого переселения народов, это примерно 4-6 века н.э. Рукоятка меча выполнена из дерева, а сверху покрыта золотом. Не каждый всадник мог похвастаться подобным холодным оружием – только самые богатые и именитые.

Иранский меч найдет в склепе. Фото: фонд "Вольное дело"

- Вероятно, меч был частью дипломатических даров с Востока или военным трофеем. Это, в свою очередь, позволяет сделать вывод о том, что в этот период Фанагория активно участвовала в политических процессах на территории Причерноморья и Кавказа, - отметили в пресс-службе фонда Олега Дерипаска «Вольное дело», который с 2004 года курирует работы на раскопе.

На этом открытия не закончились. Фанагория была древнегреческой колонией, поэтому здесь поклонялись Олимпийским богам, среди них особо почиталась Афродита. В честь богини создавали украшения. Их носили девушки. Серебряный медальон, серьги и кольца одной из них нашли ученые. К тому же находки говорят о том, что эллины верили в гороскопы – на кулоне изображены десять знаков зодиака (всех, кроме Водолея и Весов).

Серебряный медальон с изображением Афродиты. Фото: фонд "Вольное дело"

Помимо украшений, ученые находят много кошельков и кладов. Жители Фанагории пытались прятать деньги от варваров в многочисленных тайниках. В кошельках могло находиться от 30 до 80 монет, ими расплачивались при покупке продуктов или посуды. Сбережения рядового фанагорийца были примерно как у современного россиянина. Как подсчитали ученые, их хватало максимум на месяц.