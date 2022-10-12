Алена Краснова представляется своим менеджером Фото: Борис КУДРЯВОВ

Жена Никиты Преснякова прячется под чужим именем. После побега артиста, она начала выдавать себя за другого человека. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Внук Аллы Пугачевой сбежал из страны. Через три дня после объявления о частичной мобилизации он пересек пешком границу с Эстонией. С этого момента певец хранит молчание. Не комментирует он и новости о своем литовском гражданстве.

Светские хроникеры пытались узнать хоть какую-то информацию у мамы артиста Кристины Орбакайте. Но она пропала из поля зрения еще в конце сентября. Лишь недавно, ее случайным образом заметили на частной вечеринке богачей в Крыму.

На звонки репортеров молодая жена Никиты Преснякова вовсе начала отвечать странно. Алена Краснова выдает себя за другого человека. Она представляется своим менеджером и отвечает на вопросы о том, где прячется внук Аллы Пугачевой.

- Где находятся Пресняков и его супруга? Я не знаю, - цитирует девушку Woman.ru.

Вероятнее всего, Никита доехал до эстонской границы на такси. После этого он перешел через мост и на уже на другой стороне сел в другое такси. Единственное, чтобы сделать все это, необходимо иметь с собой загранпаспорт с действующей шенгенской или национальной визой. Но певцу это не нужно. У него есть европейское гражданство.

Никита Пресняков с 2004 по 2009 год учился в Нью-Йоркской киноакадемии. Только в 2010 году в консульстве РФ в Нью-Йорке он получил российский паспорт получил.