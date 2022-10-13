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Общество13 октября 2022 6:51

Сообщения о конфетах с наркотиками и ядом на Кубани оказались фейковыми

В соцсетях рассказывают, что отравленные сладости раздают детям в школах и на площадках
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Полиция проводит проверку

Полиция проводит проверку

Соцсети заполонили сообщения о том, что на детских площадках и возле школ неизвестные раздают детям отравленные конфеты. Сначала такая информация появилась в Сочи, затем ее стали распространять в Краснодаре и Туапсе. Также якобы видели женщин, которые кормят сладостями с наркотиками в Адыгее и Ростовской области. Но в полиции назвали это фейком.

- Родители школьников получают рассылки в мессенджерах, публикуют эту информацию и в соцсетях. Отравленные конфеты – это фейк, - сообщил начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

О том, что нет никаких распространителей отравленных конфет, сообщили и в Туапсе.

- Звучит даже такая информация, как задержание двух женщин-распространителей отравленных конфет. Это все неправда, — прокомментировал пресс-секретарь ОМВД по Туапсинскому району Алексей Кузьмин.

Правоохранители напомнили, что за распространение заведомо недостоверной информации предусмотрена административная ответственность в виде штрафов от 30 до 500 тысяч рублей.

А отличить фейк можно простым способом - как правило, ложная информация не содержит конкретных населенных пунктов, авторы полностью обезличены и призывают экстренно пересылать сообщения другим людям.

Сотрудники полиции проводят по данным фактам проверки, устанавливается первоисточник распространения недостоверных данных.

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