Жители краснодарской многоэтажки рискуют остаться без отопления зимой из-за скандала с ТСЖ

На улице Тюляева, 2/1 жители могут остаться зимой без отопления

Пока краснодарцы с нетерпением считают дни до начала отопительного сезона, в одной из многоэтажек краевой столицы достают теплые одеяла и готовят зимние вещи. Жители 160 квартир с улицы Тюляева, 2/1, опасаются, что им в морозы придется сидеть без отопления. При этом они и так больше трех месяцев занимаются закаливанием: в начале июля здесь отключили горячую воду. И это никак не связано с летней профилактикой.

«Комсомолка» уже писала о странной истории, которая произошла в июне. Кто-то срезал запорную арматуру в колодце, который находится на придомовой территории. Но еще более мистическая история началась позже. Сразу после выхода нашей статьи ночью к дому приехала бетономешалка и... залила колодец бетоном. Тепловики ужаснулись, ведь на этой сети более 50 многоэтажек густонаселенного района: мол, а если что случится на трубах, как это устранять? Они насчитали почти миллион рублей убытков и обратились за помощью в полицию.

Сначала в колодец с коммуникациями кто-то залез и испортил коммуникации, что коммунальщикам пришлось все проверять

С тех пор жизнь собственников квартир на улице Тюляева, 2/1, превратилась в настоящее испытание. Поняв, что помыться в горячей ванной получится нескоро, народ стал массово покупать бойлеры. Из-за нагрева воды стали зашкаливать и счета за электроэнергию. А еще из-за перерасхода киловатт стали часто выбиваться щитки.

А потом этот колодец кто-то и вовсе залил бетоном Фото: Егор КУЗНЕЦОВ

Проблемы с поставкой ресурсов начались в 17-этажке по причине технических проблем из-за порчи коммуникаций, а также огромных долгов перед коммунальщиками. ТСЖ (ТСН) – должно больше трех миллионов АТЭКу. Именно эта организация поставляла тепло и горячую воду в многоквартирник. В долговой яме ТСН и перед поставщиком холодной воды. В водоканале Краснодара нам подтвердили, что только с мая многоэтажка недоплатила за полученные кубометры больше четверти миллиона рублей!

- Нам они с начала года тоже вообще не перечислили ни копейки! – сообщили в отделе сбыта Краснодартеплоэнерго, которое отвечает за подачу горячей воды и отопления. - Таким образом, их долг уже более 1,8 миллиона!

При этом тепловики признают, что на подготовку к зиме в этом году потрачены огромные средства: больше 250 миллионов рублей. А для стабильного теплоснабжения предприятию нужно вовремя рассчитываться за холодную воду, свет и газ - ресурсы, из которых и производится теплоноситель: это тоже приличные суммы. Поэтому ресурсники не могут подавать горячую воду и отопление бесплатно.

- Как так получается? Мы почти день в день рассчитываемся по квиткам, но при этом дом числится в должниках! - недоумевает жительница Лариса Бабичева. - Куда тогда уходят наши деньги?

С просьбой найти ответ на этот вопрос жители обратились в прокуратуру, в жилищную инспекцию, в Следственный комитет и к депутатам Краснодара.

В то же время председатель ТСН пропал. Жители своего «хозяина» не видели уже месяца три. Но нам все же удалось с ним связаться:

- За пять лет, что я занимаю эту должность, для дома сделал многое, - заявил председатель ТСН «Дом у озера-1» Тимур Серебрянников. - Отремонтировал индивидуальный тепловой пункт, в результате давление повысилось, поменял трубы, установил электронику, отремонтировал лифты. Меня не устраивает договор с тепловиками, из-за чего нам начисляли расчеты по нормативу, да еще и начали приписывать пеню. При этом в доме много должников: одна квартира накопила неоплаченных платежек на полмиллиона, другая - на 160 тысяч... Каждая пятая квартира не оплачивает коммуналку! Какое-то время подавали на них судебные приказы, но потом поняли, что это бесполезно. Теперь эти должники объединились и сеют в доме смуту, чтобы меня сместить и дальше жить на халяву!

Жительница дома Тамара Файзулина каждый день греет воду в чайнике Фото: Егор КУЗНЕЦОВ

Собственники квартир считают, что представители ТСН залезли в колодец, а потом и залили его бетоном, чтобы скрыть улики. Но все эти обвинения Серебрянников отрицает. При этом на связь с тепловиками домком не выходит: не берет от них трубку. Зато регулярно публикует в общедомовом чате гадости про тех жителей, кто обвиняет его в бегстве от правоохранителей в Таиланд.

- В связи с этой ситуацией я действительно уехал, не скажу куда, но управляю домом удаленно, - оправдывается домуправ. - У нас новейшая электроника: все работает как часы, да и сотрудники правления тоже трудятся дистанционно, в этом проблемы нет!

Тем временем правоохранители уже опросили всех причастных и имеют важные улики, которые могут стать основой для уголовного дела за сознательную порчу имущества. А в судах слушаются дела по многомиллионным долгам, поэтому точка в этой истории еще не поставлена, но это займет время.

Да и восстановить колодец в ближайшее время не получится: на это нужны внушительные суммы, а также проект, согласования, на это могут уйти недели и даже месяцы.

- Наша работа регулируется: за каждую копейку мы отчитываемся. Поэтому ремонтировать колодец за свой счет мы не можем. Виновные в этом обязательно должны понести наказание и компенсировать восстановление испорченных коммуникаций, - убеждает руководитель службы сбыта Краснодартеплоэнерго Александр Фисун. - Мы социально ориентированная организация. Поэтому жителей этого дома не оставим в беде: готовы идти на диалог, искать совместные решения. А собственникам квартир в других многоэтажках, чтобы не допустить подобной ситуации, советуем контролировать деятельность своей «хозяйки в доме», в том числе ее финансовые показатели. Тогда в вашем доме точно будет тепло и уютно.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«В ТСЖ часто приходят мошенники!»

Директор отделения «Некоммерческого партнерства «Межрегиональная гильдия управляющих компаний в ЖКХ» по Краснодарскому краю Ирина Павлович:

- По статистике, в России добросовестными являются только 17 процентов ТСЖ. Вот и в Краснодаре часто бывают попытки рейдерского захвата домов: когда кто-то вчера торговал помидорами, а сегодня решил «работать» в ЖКХ. Жителей заманивают пустыми обещаниями, а в итоге гробят дома и копят долги, страдают в итоге простые люди.

Если в вашем доме хорошая управляющая компания: стабильно работает хотя бы года три, не имеет долгов перед поставщиками, хорошо убирает подъезды и качественно обслуживает коммуникации, а у собственников квартир нет проблем с теплом, светом и водой, то и не стоит ее менять. И обязательно нужно регулярно контролировать списки должников: Краснодартеплоэнерго, Краснодар Водоканал, НЭСК и другие поставщики регулярно публикуют их на своих сайтах. Если ваша «хозяйка в доме» регулярно значится в «черных списках», значит, она плохо работает и нужно ее менять на добросовестную! А с председателями, которые тратят деньги неизвестно куда, должны работать правоохранительные органы!