Отопительный сезон в Краснодаре 2022: когда включат батареи, когда дадут отопление, отопительный сезон число

Когда стартует отопительный сезон в Краснодаре 2022.

С наступлением холодов вопросы о том, когда начнется отопительный сезон в Краснодаре 2022, возникают все чаще. Если днем на улице довольно комфортно, то в ночные часы становится свежо. Мало кому сон в прохладной комнате нравится. Кто-то укутывается в теплые пледы, чтобы не замерзнуть, а кто-то даже на время достает радиаторы.

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Итак, по техническим нормам решение о начале отопительного сезона принимают муниципалитеты. Опираются власти прежде всего на погоду за окном. Если среднесуточная температура воздуха держится на отметке +8 градусов и ниже в течение пяти дней, то в домах краснодарцев теплеют трубы.

Но, отметим, что это скорее рекомендация. Тепло могут запустить в любой момент, если этого требует ситуация.

По данным kp.ru, отопительный сезон в Краснодаре 2022 может стартовать уже на этой неделе.

- Предварительная дата включения отопления в домах краснодарцев - 14 октября, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в коммунальной службе.

Напомним, к запуску отопительного сезона из 292 котельных уже подготовили 291. К подаче теплоносителя последняя котельная будет готова до 15-го числа.

- В рамках подготовки к отопительному сезону 2022–2023 годов ресурсоснабжающие организации города сформировали 29 аварийных бригад, — отметил директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый. - Подготовлено 89 единиц техники, проверены и готовы к работе все дизельные генераторы.

Параллельно к старту отопительного сезона завершают готовить учреждения культуры, досуга и образования.