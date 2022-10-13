На Кубани чиновники при дефиците бюджета пытались купить манипулятор за 8,6 млн рублей

Проверки продолжаются

Чиновники из Усть-Лабинска решили купить манипулятор для нужд администрации. При этом на сайте закупок начальную стоимость автомобиля по контракту завысили на четверть. Прокуратура выявила нарушение, после чего покупка была отменена.

- В единой информационной системе было размещено извещение о закупке автомобиля со стальной бортовой платформой и крано-манипуляторной установкой с начальной ценой контракта свыше 8,6 млн рублей. Анализ рынка аналогичных транспортных средств показал, что технику планируют приобрести по значительно завышенной цене - более чем на четверть, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В надзорном ведомстве отметили, что в обоснование цены контракта чиновники заложили коммерческие предложения, полученные с нарушением требований законодательства о контрактной системе.

Для приостановки покупки прокуратура учитывала и другие моменты. Например, то, что на территории Усть-Лабинского района не решены другие важные вопросы, а местный бюджет находится в дефиците.

- Принимая во внимание дефицит районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, заключение контракта на поставку автомобиля с завышенной стоимостью приведет к нерациональному использованию бюджетных средств, - отметили в ведомстве.

Администрации было объявлено предостережение, а закупка отменена.

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