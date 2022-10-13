Грузовой транспорт сможет проехать из Крыма в Ростовскую область по новому маршруту

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Альтернативный маршрут из Крыма в Ростовскую область пролегает через Джанкой, Мелитополь, Бердянск Мариуполь, Новоазовск и Таганрог. Протяженность дороги, которая частично идет через освобожденные территории, составляет около 387 км. Ориентировочное время в пути - около семи часов.

- Остановки по данному маршруту разрешены только на стационарных площадках отдыха и автомобильных заправочных станциях, - отметили в оперштабе Краснодарского края.

Выезжать из Крыма грузовикам можно как самостоятельно, так и в составе колонны, в сопровождении сотрудников ГИБДД. Колонну формируют в Керчи (старый аэропорт - Вокзальное шоссе, 140) и в селе Столбовое Джанкойского района (в районе ресторана «Чайка»).

Колонны формирует администрация Республики Крым. Для регистрации необходимо обратиться по телефону: +7-978-199-26-34 (до 04:00 утра ежедневно).

Для проезда в составе сводной колонны нужно приехать в Столбовое не позднее 6 утра. По направлению из Таганрога в Крым формирование колонн грузового транспорта не предусмотрено.

По вопросам сухопутного маршрута из Крыма в Ростовскую область нужно звонить на единый номер «горячей линии»: +7-978-199-26-34.

В настоящее время на Керченской переправе работают четыре парома, их общая вместимость до 90 грузовых машин и 300 человек.

По последним данным, более 1000 фур ожидают очереди. Водителей просят временно воздержаться от поездки в данном направлении. Для удобства прибывших водителей в Темрюкском районе организовано 10 временных стоянок, рассчитанных на более 2 тысяч машин. На площадках обеспечены все необходимые условия: работают пункты обогрева, полевая кухня.