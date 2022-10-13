Звезда кулинарных шоу Ивлев жестко раскритиковал шеф-повара из Новороссийска

Фото: скриншот видео

Константин Ивлев – самый известный шеф-повар России. Его передачи делают рейтинги и на ТВ, и в социальных сетях. Они собирают миллионы просмотров. Причем его мнение уважают всех: и профессионалы, и любители.

Хит Ивлев – проекта «Битва шефов». По задумке, он рубится с самым известным кондитером России, Ренатом Агзамовым. Каждый шеф собирает команду. И устраивают кулинарный поединок.

Фото: скриншот видео

Леонид Денисов – шеф-повар из Новороссийска. Он широко известен на юге, но мало – в России. За славой мужчина укатил в столицу – на кулинарное шоу. Приготовил фирменное блюдо: бриошь с копченой уткой и тыквой су-вид, маринованной в пюре из маракуйи и манго.

- К моему большому сожалению, это не мой вкус блюда. Бриошь очень размок, утка в такой комбинации со сливочным сыром с бриошем зачастую не подается с утиным жиром. Это явный профессиональный брак, поэтому я вам однозначно говорю: «Нет», – был непреклонен Ивлев.

Зато оценил блюдо Ренат Агзамов. Он взял 35-летнего шеф-повара в команду. И отправил во второй раунд. Там участники готовил лагман.

- Я сварил бульон на говяжьей вырезке, обжарил вместе с бараньим жиром все овощи: болгарский перец, лук, чеснок, картошку. Лапшу готовил по классической схеме: мука, вода и много соли, – делился кулинар.

Оказалось, что в профессии Иван уже 20 лет: 10 из них мужчина работает шеф-поваром. Но звезд экрана слова не убедили. Напротив, они устроили ему профессиональный разбор.

- Лагман у вас самый вкусный из тех, что сегодня я пробовал. Очень приятно гармонирует чеснок, хорошо поработали с лапшой, она мягкая, нежное мясо. Единственное, чего мне не хватает – зиру. Она обычно ярко выражена в лагмане, даем ему восточный колорит. У тебя его нет. Чуть-чуть плосковато, но очень наваристо. Неплохо, - заявил Ренат Агзамов.

Лагман шеф-повар оценил. Но в следующий раунд шеф-повара из Новороссийска не пустил. Неожиданно талант Леонида оценил Константин Ивлев.

- Ты был единственным профессионалом. Но что-то пошло не так у Рената. Ничего страшного. Махни на них рукой и занимайся своим делом. Ты молодец! – сказала звезда ТВ.

Также связал вылет с ожиданиями и Леонид.

- Мне кажется, все зависит от завышенных запросов к профессиональному повару. Ни в коем случае не отчаиваюсь, желаю всем участникам благополучно дойти до финала, – заключил мужчина.