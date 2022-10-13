Билеты на концерт рэпера долгое время не удавалось вернуть из-за переноса выступления артиста, а не отмены. Фото: vk.com/scriptonite

- Наконец-то ситуация сдвинулась с мертвой точки! - радуются жители Краснодара, которым в числе первых вернули деньги за отмененный концерт Скриптонита.

Этого момента многие поклонники музыканта ждали два года. Напомним, билеты на концерт рэпера долгое время не удавалось вернуть из-за переноса выступления артиста, а не отмены. Организаторы постоянно меняли дату концерта, а по правилам получить деньги за выступление, которое состоится, но позже (правда, когда неизвестно), нельзя.

Организаторы попросили напрямую обращаться в банк, чтобы быстрее получить свои деньги.

Но в конце сентября организаторы все-таки сдались и сообщили, что концерта не будет. Большинство фанатов рэпера узнали об этом, когда писали лично.

Оператор банка должен составить обращение.

- В сообщении мне объяснили, что деньги имею право вернуть, но не через сайт, на котором приобретал билет, а через банк. Так вроде как быстрее и меньше мороки. Но это, конечно, не совсем так. Я обращался в чат банка, где сначала оператор наотрез отказывался оформить возврат, поскольку прошло много времени. Покупку-то я совершал еще в 2020 году. А подать заявление о спорной операции можно не позднее 60 дней. Но все-таки я смог добиться своего, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» Юрий Воронов, которому удалось вернуть деньги. - Как мне объяснили, необходимо не отменять, а отозвать операцию. В этом случае банк запрашивает информацию у организатора, а тот, в свою очередь, отвечает, что не против.

К своему сообщению Юрий приложил купленные билеты, электронный чек, а также скриншот ответа организатора. После этого в банке все-таки составили специальное обращение, которому присвоили номер. После его рассмотрения через две недели на счет краснодарца поступили 5600 рублей (за два приобретенных билета).

Первые счастливчики уже получили свои деньги обратно.

- Проверила этот способ уже и моя знакомая. Ей также вернули средства, - добавляет Юрий Воронов.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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