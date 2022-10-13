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Общество13 октября 2022 12:12

Жителям Краснодара начали возвращать деньги за концерт Скриптонита, который отменяют больше двух лет

Правда, получить обратно свои кровно заработанные удается далеко не всем
Мирослава ЧЕРНАЯ
Билеты на концерт рэпера долгое время не удавалось вернуть из-за переноса выступления артиста, а не отмены. Фото: vk.com/scriptonite

Билеты на концерт рэпера долгое время не удавалось вернуть из-за переноса выступления артиста, а не отмены. Фото: vk.com/scriptonite

- Наконец-то ситуация сдвинулась с мертвой точки! - радуются жители Краснодара, которым в числе первых вернули деньги за отмененный концерт Скриптонита.

Этого момента многие поклонники музыканта ждали два года. Напомним, билеты на концерт рэпера долгое время не удавалось вернуть из-за переноса выступления артиста, а не отмены. Организаторы постоянно меняли дату концерта, а по правилам получить деньги за выступление, которое состоится, но позже (правда, когда неизвестно), нельзя.

Организаторы попросили напрямую обращаться в банк, чтобы быстрее получить свои деньги.

Организаторы попросили напрямую обращаться в банк, чтобы быстрее получить свои деньги.

Но в конце сентября организаторы все-таки сдались и сообщили, что концерта не будет. Большинство фанатов рэпера узнали об этом, когда писали лично.

Оператор банка должен составить обращение.

Оператор банка должен составить обращение.

- В сообщении мне объяснили, что деньги имею право вернуть, но не через сайт, на котором приобретал билет, а через банк. Так вроде как быстрее и меньше мороки. Но это, конечно, не совсем так. Я обращался в чат банка, где сначала оператор наотрез отказывался оформить возврат, поскольку прошло много времени. Покупку-то я совершал еще в 2020 году. А подать заявление о спорной операции можно не позднее 60 дней. Но все-таки я смог добиться своего, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» Юрий Воронов, которому удалось вернуть деньги. - Как мне объяснили, необходимо не отменять, а отозвать операцию. В этом случае банк запрашивает информацию у организатора, а тот, в свою очередь, отвечает, что не против.

К своему сообщению Юрий приложил купленные билеты, электронный чек, а также скриншот ответа организатора. После этого в банке все-таки составили специальное обращение, которому присвоили номер. После его рассмотрения через две недели на счет краснодарца поступили 5600 рублей (за два приобретенных билета).

Первые счастливчики уже получили свои деньги обратно.

Первые счастливчики уже получили свои деньги обратно.

- Проверила этот способ уже и моя знакомая. Ей также вернули средства, - добавляет Юрий Воронов.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Не проводятся и не отменяются. Жители Краснодара больше двух лет не могут вернуть деньги за концерт Скриптонита

Юрист рассказал способ вернуть деньги за концерт Скриптонита в Краснодаре, который должен был пройти еще в 2020 году (читайте далее)

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ