Доброволец спецоперации восстанавливает здоровье в родном Сочи

Во время боевых действий Олег Таранов получил серьезное пулевое ранение. Фото: администрации Сочи.

Участник спецоперации, доброволец Олег Таранов прямо сейчас поправляет здоровье в санатории «Актер». Сам он родом из Сочи. О том, чтобы пройти период реабилитации на малой родине, военный попросил специалистов штаба для участников боевой операции, а также членов семей мобилизованных. Бойцу, естественно, пошли навстречу.

Прапорщик имеет за плечами 8-летний опыт службы в спецназе. В этом году он был в числе тех, кто стал добровольцем специальной военной операции.

Во время боевых действий получил серьезное пулевое ранение. Произошло это в мае 2022 года. Боеприпас раздробил ему кость, в результате – оскольчатый перелом. Первичную медицинскую помощь ему оказали в Севастополе, а потом — в Краснодаре. На реабилитацию он уже приехал в родной город.

По словам Олега Таранова, сочинские врачи назначили ему капельницы и физиопроцедуры в водолечебнице.

- Восстанавливаюсь потихоньку. Настроение нормальное, все хорошо. Жизнь продолжается, – рассказывает прапорщик.

О том, что Сочи станет здравницей для участников спецоперации, неоднократно говорил глава города Алексей Копайгородский.

- С огромным уважением и гордостью мы поддерживаем наших защитников. Сегодня мы готовы возродить традиции города-госпиталя, которые прославили Сочи в годы Великой Отечественной войны, - сказал мэр. - Наши здравницы при необходимости будут принимать на оздоровление и реабилитацию всех защитников Родины.

Стоит сказать, в сороковые годы курорт в считанные дни превратился в город-госпиталь. Более ста здравниц переоборудовали для приема раненых.

Всего за годы войны через них прошли около 400 тысяч бойцов. Врачи проводили до 10 операций в день. Причем проходили они круглосуточно, даже во время воздушных тревог, даже, когда не было света.

Спустя десятилетия медицинская база обновилась – санатории оснащены по последнему слову техники. Поэтому бойцов готовы принимать и на лечение, и на реабилитацию. Резерв койко-мест уже создан, но пока необходимости его задействовать нет.