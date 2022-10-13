Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Ари – второй снайпер в истории «Краснодара». За семь лет на Кубани он вонзил 54 мяча в 172 матчах. Больше забил только Федор Смолов – 64. Причем россиянин провел на 71 игру меньше. И укатил на повышение в Москву – в «Локомотив».

Четыре месяца назад Ари повесил бутсы на гвоздь. Летом 2021-го у него истек контракт с «Краснодаром». Нового предложения форвард не получил. И даже думал уехать в Москву – в «Химки». Но не договорился по условиям и вернулся на родину – в Бразилию.

Там он стал совладельцем Атлетико Сеаренсе». Но не спас команду от вылета в Серию D (четвертый по силе дивизион Бразилии). И ушел на пенсию: открыл академию и стал менеджером своей команды.

Но футбол Ари не бросил. Он стал игроком Tamo Junto. Это любительская команда, выступающая в Медийной футбольной лиге. Практически целиком она состоит из бразильцев.

Ожидалось, что экс-игрок сборной России станет звездой команды. Но его визит отложился. Он был запланирован на начало октября. Но из-за дел Ари задержался на родине. И пока не приехал. Но обещал вернуться уже скоро.

- В «Спартаке», «Локо», «Краснодаре» мне было хорошо, у меня осталось много друзей. Сравнивая эти команды, я выберу «Краснодар» — я провел там 7 лет, это мой дом. В «Локомотиве» я стал чемпионом России и выиграл Кубок, в «Спартаке» было много классных моментов, но «Краснодар», повторюсь, мой дом, – признался нападающий в интервью «РБ Спорт».

Напомним, что Ари играл за «Краснодар» с 2013-го по 2021 год. В 2017-м форвард укатил в аренду в московский «Локомотив». И стал чемпионом России и обладателем Кубка страны. А затем вернулся в Краснодар, где получил российский паспорт. Он мечтал сыграть на чемпионате мира 2018-го. Но гражданство получил только в июле – после завершения мундиаля.

Еще он признался, что никогда не получал больше денег, чем в «Краснодаре».

- В «Краснодаре» платили больше, чем в «Локо» и «Спартаке». В этом клубе все профессиональнее, нежели в московских командах. Лично для меня, – заключил футболист.