Пошел за грибами и погиб. На Кубани потерявшегося в лесу мужчину нашли мертвым спустя пять дней

Тело мужчины нашли в четырех километрах от припаркованной машины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очередной поход за грибами закончился трагедией для одной семьи из Краснодара. 58-летний мужчина отправился вместе с сестрой в лес, но так и не вернулся.

В тот день, 8 октября, родственники поехали в Северский район. В лесном массиве в окрестностях местного поселка они собирались по грибы – как раз начался сезон.

Женщина решила не уходить далеко и остановилась на участке рядом с припаркованной машиной. Тем временем ее брат решил прогуляться подальше и пошел в самую глубину леса. Прошло несколько часов, но мужчина не спешил возвращаться. Его сестра забеспокоилась и, не дождавшись брата, позвонила в экстренные службы.

На поиски мужчины выдвинулись сотрудники территориального следственного отдела, волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», полицейские и общественники.

Поиски пропавшего мужчины длились почти пять дней. Волонтеры и правоохранители изучали каждый участок леса, прочесывали местность буквально по сантиметрам.

Отыскать пропавшего удалось лишь 12 октября. Его тело лежало почти в четырех километрах от припаркованной ранее машины. Следователи, изучив его, не нашли никаких признаков насильственной смерти - это значит, что смерть не носила криминальный характер. Однако, чтобы установить обстоятельства произошедшего, сотрудники краевого СКР организовали проверку.

- В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

НА ЗАМЕТКУ

Желающим пособирать грибы и ягоды напоминают основные правила безопасности. Не стоит отпускать пенсионеров, детей и людей с хроническими заболеваниями одних. Рекомендуется не уходить в лес одним, а при выходе следует одеться по погоде и в одежду ярких цветов, взять заряженные средства связи, карту или установить мобильные приложения, для определения координат местонахождения.

- Если вы потерялись, нужно оставаться на месте, исключить передвижение по лесу в ночное время, незамедлительно сообщить об этом в службу спасения по номеру «112» и неукоснительно следовать советам оператора, - отметили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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