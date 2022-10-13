Бродячие собаки чуть не загрызли школьника. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Краснодаре бродячие собаки чуть не загрызли школьника. Инцидент произошел в жилом массиве «Алый», который находится неподалеку от Ближнего Западного обхода.

Мальчик спокойно шел по улице, он был один. На камерах видеонаблюдения видно, что ребенка начинает окружать целая стая животных. Они все ближе подходят к подросту и прижимают его к забору, не оставляя возможности убежать.

Ребенок несколько раз топал, он сильно кричал и пытался напугать банду. К счастью, в этот момент по улице ехала машина. Водитель проезжавшей мимо иномарки понял, что ребенку грозит опасность. Мужчина вышел из машины и разогнал десяток бродячих псов.

Местные жители уже сообщали, что возле их домов бегает слишком много бездомных животных. Но еще ни разу никто не заявлял о нападениях.

Узнав про случившееся, Муниципальный центр управления сразу же отреагировал.

- В работе у специалистов уже находится заявка на отлов бродячих собак в этом районе. Животных отловят в ближайшее время, - сообщили в пресс-службе МЦУ Краснодара.

Жители жилого массива «Алый» могут не беспокоиться о случившемся и совсем скоро снова начать отпускать своих детей самостоятельно гулять.

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