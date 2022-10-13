Демобилизованным придется вернуть единоразовую выплату. Фото: Евгения ГУСЕВА

При ошибочной мобилизации жителям Кубани придется вернуть 100 тысяч рублей. В оперативном штабе Краснодарского края ответили на самые часто задаваемые вопросы про финансовую помощь бойцов, выполняющих задачи в зоне СВО.

По решению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей предоставляют мобилизованным жителям края. Чтобы получить деньги, бойцы должны пройти обучение и в дальнейшем отправиться в зону спецоперации.

- Выплата направлена на помощь семьям мобилизованных на время, пока им не начнет поступать зарплата военнослужащего. Наш край, как и многие регионы России, старается максимально помочь всем мобилизованным жителям, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Уточняется, что единовременная выплата является не единственной мерой поддержки. Каждому жителю и его семье, при необходимости, оказывают помощь. Все случаи рассматриваются отдельно.

100 тысяч рублей поступают на карты в течение 4 рабочих дней с момента получения информации от военного комиссариата Краснодарского края. В случае, если человека вернули из учебной части, и он не продолжил службу, деньги нужно вернуть в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления о возврате единовременной материальной помощи. Или в течение 20 рабочих дней с момента поступления письма.

- Управление социальной защиты населения может осуществить взыскание материальной помощи в судебном порядке. Это произойдет, если в назначенный срок не произойдет возврат, - уточнили в оперативном штабе Краснодарского края.

При этом администрация готова разбираться, если в демобилизованного возникают сложности с возвратом выплаченной суммы.