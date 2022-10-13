Школьница отдала свой квадрокоптер в зону СВО. Фото: t.me/anapanovosti

Школьница из Анапы подарила свой квадрокоптер бойцам СВО. Необходимую на фронте вещь девочка принесла в новый пункт приема гуманитарной помощи, который расположен на базе медцентра «Альфа». Об этом сообщает «Анапское Черноморье».

Совет молодых депутатов курорта выступил инициатором создания еще одного пункта приема гуманитарной помощи воинам-участникам спецоперации. В его организации участвовали депутаты ЗСК Алексей Аксенов и Николай Морарь. Также депутат Дмитрий Сорокин и председатель Совета молодых депутатов Анапы Игнатий Рябченко.

В новом пункте принимают вещи первой необходимости. Это нескоропортящиеся продукты, теплая одежда и средства гигиены. Кроме того, сотрудники медцентра «Альфа» готовы сами доставить гуманитарную помощь, если на это нет возможности. Каждый день в соцсетях выкладывается фото и видеоотчет о собранных вещах.

Новый центр работает всего несколько дней. За это время неравнодушные жители города уже успели собрать множество необходимых на фронте вещей.

- Школьница Елизавета Сорокина пожертвовала свой квадрокоптер. Она узнала, что на передовой нуждаются в тактическом оснащении и передала летательный аппарат, - рассказали в «Анапском Черноморье».

Таком образом девочка поддержала наших бойцов. Она понимала, что в зоне СВО этот подарок намного нужнее о очевидно принесет больше пользы. Возможно, устройство даже спасет жизни некоторых бойцов.