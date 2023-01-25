От продуктов и косметики до онлайн-кинотеатров: как и на чем экономят жители Краснодара в январе

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Январь считается самым «безденежным» месяцем в году. Много пришлось потратить на подготовку к праздникам и подарки, в итоге в январе наши кошельки, если и пополняются, то слабо. Вот несколько простейших советов, которые помогут пополнить семейный бюджет после новогодних расходов.

Участвуйте в акциях

Это и правда помогает экономить, причем, существенно. Например, в ноябре и декабре прошлого года держатели карт «Мир» собирали виртуальные баллы за выполнение заданий в интерактивной игре «Меняйте Приветы на кешбэк и скидки». А затем обменивали полученные баллы на призы - кешбэк или промокоды на скидки или подписки в популярных сервисах. Кстати, у зарегистрированных пользователей программы лояльности платежной системы баллы могли накопиться автоматически. Ведь задания состояли в том, чтобы совершать обычные покупки – купить косметику, заправиться на АЗС или сходить в ресторан. Проверить свой бонусный счет можно в мобильном приложении «Привет, Мир!» или на сайте программы лояльности платежной системы. Сейчас новые баллы уже не заработать, зато можно потратить накопленные. Например, получить кешбэк 5% на кафе и рестораны, в категории «Развлечения» или «Обучение». Или кешбэк 3% с покупок на АЗС и в категории «Продукты». А можно воспользоваться скидкой 100% на 2 месяца подписки KION+Premium. Использовать баллы можно до 31 января 2023 года, потом они сгорят.

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Закупайтесь в крупных сетях или дискаунтерах

Цены в сетевых магазинах ниже примерно на 15% по сравнению с магазинами в формате «у дома». А в дискаунтерах продукты и бытовая химия могут стоить дешевле на все 20-30%. Стоимость получается невысокой за счет упрощенной подготовки товаров и торгового зала. Продукты не раскладывают красиво и в ряд, а ставят как есть, в заводских коробках и пластике, где-то на полки, где-то прямо на пол. Благодаря этому в магазине работает меньше сотрудников. А раз меньше персонала, то ниже и конечная стоимость товаров.

Продайте ненужное

Проведите ревизию своих вещей. Возможно, на кухне занимает место подаренный миксер, которым вы не пользовались и не собираетесь этого делать. А в шкафу пылится детская одежда, которая давно мала, но выкинуть жалко.Между прочим это - источник дохода, хоть и разовый. Ненужные вам, но ценные для кого-то вещи можно продать на популярных сайтах объявлений. Самое главное - установить адекватную цену и сделать красивые фото. Особенным спросом пользуются товары тех компаний, которые на время или навсегда ушли с российского рынка.