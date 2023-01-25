Шел с черепно-мозговой травмой. Россиянин упал со склона в Сочи

На отдых в Сочи 44-летний турист приехал из Ленинградской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодарском крае турист упал со склона во время прогулки в районе пещеры Партизанская. Спасателям Сочи поступил звонок от пострадавшего. По словам мужчины, он упал неподалеку от каньона реки Большая Хоста. Рядом с пострадавшим были его знакомые. Однако они не смогли ему помочь подняться. Спускаться вниз было рискованно.

- Хоть пострадавший и передвигался самостоятельно, рассказ его был противоречив – при падении он получил черепно-мозговую травму, - рассказали “Комсомольской правде”-Кубань” в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели выехали на помощь пострадавшему. Позже выяснилось, что компания собралась из малознакомых друг другу людей. В Сочи они решили отправиться на прогулку в лес и посмотреть на Воронцовские пещеры.

Однако безобидная прогулка обернулась травмой головы для жителя Ленинградской области. Мужчина упал с тропы вниз, покатился по склону и ударился головой. Пострадавший смог самостоятельно начать подниматься наверх. Однако из-за полученных травм ему это давалось с трудом. Помимо черепно-мозговой травмы у мужчины были ушибы и ссадины.

- Спасатели оказали пострадавшему первую помощь и подняли его наверх по склону при помощи альпинистского снаряжения и «косынки» - турист мог сам идти, но ему требовалось сопровождение,- рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Мужчину передали врачам скорой помощи. К слову, пострадавший не был готов к прогулке в горно-лесной местности. У мужчины даже обувь была неподходящая. На отдых в Сочи 44-летний турист приехал из Ленинградской области.