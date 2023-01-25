«Прости, Высоцкий, джинсы мы уже продали!». Воры вернули Владимиру Семеновичу чемодан в Сочи, когда узнали, кто его хозяин

В Джубге после смерти артиста до 2008 года регулярно проходил фестиваль бардов в честь Владимира Высоцкого. Фото: Джубга, 1971 год

25 января поэту, актеру - кумиру миллионов Владимиру Высоцкому исполнилось бы 85 лет. В этот день в каждом уголке огромной страны вспоминают кто куплет из его песен, а некоторые счастливчики и историю личного знакомства с ним.

В Сочи Высоцкий приезжал много раз Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Краснодарский край Владимир Высоцкий приезжал несколько раз. Особенно любил отдыхать в Сочи. Подробности одного из визитов поэта на курорт описал в книге «Живая жизнь» его товарищ Валерий Перевозчиков. Дело было в 1979 году. Тогда Высоцкий приехал на каникулы в Сочи, поселился в гостинице «Актер» и… у него украли чемодан. Артист, как должно, пошел в милицию, где взял справки о том, что остался без документов. А когда вернулся обратно в отель, нашел записку:

- Дорогой Владимир Семенович, прости, джинсы уже продали. Возвращаем куртку и документы!

Воришки, увидев фамилию Высоцкого в паспорте, решили все вернуть в знак уважения. Только, видимо, заглянули в бумаги уже после того, как на местном рынке толкнули его джинсы.

Эту историю в гостинице "Актер" помнят и сегодня.

На съемочной площадке фильма "Стряпуха". Высоцкий практически неузнаваем в роли Андрея Пчелы. Фото: Личный архив

- К сожалению, нет сейчас уже сотрудников, которые стали свидетелями тех событий, - рассказывает "КП"-Кубань" пресс-атташе отеля Анна Бальцер. - Но история с Высоцким передается у нас из уст в уста.

Визитов в Сочи у Высоцкого было еще немало, некоторые из них заканчивались спонтанными концертами.

Как-то Владимира Семеновича и Марину Влади встречал после прогулки на теплоходе «Грузия» тогдашний председатель исполкома сочинского горсовета Вячеслав Воронков. Чиновник даже присмотрел замечательную полянку для пикника на выезде с Малого Ахуна. На ней и ждали поэта. Кроме Воронкова, был еще и главврач местного санатория Борис Платонов. И тогда без песен не обошлось. Первым затянул Платонов. Высоцкий подключился и уже не мог остановиться. О той поездке Владимир Высоцкий частенько рассказывал своим друзьям.

УДАРИЛ ТУРИСТА

Однако не все «командировки» поэта в Краснодарский край оставили, по его собственным словам, добрые впечатления. Так, после съемок фильма «Стряпуха» - они шли в Усть-Лабинске - он писал своему другу, второму режиссеру фильма Владимиру Акимову: «Ничего, кроме питья, интересного не было, стало быть, про этот период - все». В этой картине певец сыграл тракториста Андрея Пчелу.

И Высоцкого даже несколько раз чуть не выслали обратно в Москву за пьянку.

- Два месяца снимались почти без перерыва. Работы было очень много, все делалось быстро. Поэтому в 5 утра я уже всех поднимал, в 6 выезжали в степь на съемки и - пока не стемнеет... А потом набивалось в хату много народу, появлялась гитара со всеми вытекающими последствиями: часов до двух ночи пение, общение. А Эдик (Эдмонд Кеосаян, режиссер фильма «Стряпуха». - Авт.) Володю пару раз чуть не выгнал. Поскольку мы ежедневно ложились спать в два-три часа ночи, а в пять уже вставали, то, естественно, на лице артиста и на его самочувствии это отражалось. И Эдик был страшно недоволен, скандалил, грозился отправить Володю в Москву, - вспоминал сам Акимов.

В станице Некрасовской Усть-Лабинского района, где снималась лирическая комедия, между съемками актеры бегали на пляж купаться. Без гитары и песен Высоцкого здесь, естественно, тоже не обходилось. Однажды Высоцкий пошел на пляж с гитарой и начал петь на берегу реки. А загорающему там мужчине это не понравилось. Он сделал замечание певцу. Но тот в ответ лишь огрызнулся, а потом и вовсе огрел отдыхающего гитарой по животу. Разразился скандал. Руководители фильма решили в наказание отправить артиста Высоцкого домой. Но когда пересмотрели записи, выяснилось, что свою роль он уже практически сыграл. И брать кого-то вместо него - значит, все заново переснимать.

Действительно, небольшая роль тракториста Андрея Пчелы совсем ему не шла. А лишившись знаменитого агрессивно-хрипловатого голоса, его герой и вовсе стал неинтересен. Слухи о том, почему в фильме Высоцкий говорит и... даже поет чужим голосом, ходили разные. Но режиссер «Стряпухи» разъяснил.

- Володя вернулся в Москву и исчез, - рассказывал Эдмонд Кеосаян. - Его гитара открывала любые двери лучше отмычки. Я уверяю вас, что любого артиста можно найти в Москве, любого! Володю же найти было невозможно, и пришлось мне озвучивать его другим актером.

Тем не менее, несмотря на внешнюю непродуктивность актерской командировки Владимира Семеновича на Кубань, этот период нельзя назвать бесполезным для него, как для поэта.

- В это время была очень серьезная работа Володи над песнями для кинофильма «Я родом из детства» (Высоцкий снялся в нем сразу после «Стряпухи». - Авт.). Известные всем «Братские могилы», «Высота», «В холода, в холода» писались именно во время съемок в станице, - вспоминал Акимов. - Знакомство с хозяином хаты, в которой мы жили, прошедшим плен и Бухенвальд, тоже не прошло даром.

ВМЕСТО ХАТЫ - ШКОЛА

Сейчас в станице, где в 1965 году снимали «Стряпуху», все изменилось до неузнаваемости. На месте старенькой хаты, где по сценарию жили Галина Сахно с матерью, выросла школа. Дом, во дворе которого снимали сцену вечеринки, превратился в церковь. И только пшеничное поле, где по фильму колдовала над борщами стряпуха и не своим голосом за ужином запевал белокурый Высоцкий, стало кукурузным.

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