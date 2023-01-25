Летят, как самолеты. Цены на жилье в Краснодаре пугают даже риелторов

Цены на жилье постоянно растут Фото: Иван МАКЕЕВ

Тысячи метров жилья сдают в Краснодаре каждый год. По темпам строительства Кубань уже догоняет Москву. А число девелоперов только растет. Кажется, они строят везде. Новостройки появляются даже в полях.

За два года ценник на жилье в Краснодаре подскочил в три раза – с 42 до 111 тысяч рублей за квадратный метр. Только за 2022-й он прибавил еще 42 000. И продолжает расти сейчас – в 2023-м.

Самое дорогое жилье – в центре Краснодаре. Голые стены здесь отдают за 391 тысячу за квадрат.

- Это элитный объект и уникальная ситуация. В историческом центре Краснодара просто нет конкуренции. Поэтому цена и доходит до фантастической для города, – говорит коммерческий директор одной из краснодарских строительных фирм Никита Коваленко. – Дом находится в уникальном месте. И застройщик ставит такие цифры. Я не знаю, адекватны они или нет. Но там мало квартир, всего 50-60 штук. И еще не все проданы. Но и цена сопоставима с уровнем бизнес-класса в Москве и тем более – Санкт-Петербурге. 400 тысяч стоит квадрат в пределах Садового кольца.

По словам эксперта, средний ценник на жилье в Краснодаре еще далек от прайса московского. Он объясняет это инфраструктурой. В столице она просто лучше развита. При этом краевой центр уже приблизился к другой столице – Северной.

- Уже были случаи, когда аналогичное жилье в Питере стоило, как в Краснодаре. Это удивительно. Это говорит либо о перегретости рынка, либо о классе объектов. Если взять, что строили в Краснодаре два года и сейчас, – это небо и земля. И в плане архитектуры, и инфраструктуры, детских площадок и так далее. Уровень объектов стал другим, – добавляет Коваленко.

По статистике, самое дорогое жилье остается в центре Краснодаре. Затем идут Центральный и Фестивальный микрорайоны, после – Юбилейный.

- Все просто. Он держит цену и планку. Там нет новостроек. А район считается обжитым и удобным. И поэтому по цене он выше, чем другие спальные районы: КМР, ГМР, новый Западный обход. Они идут следом, – объясняет эксперт.

По его словам, дорогое жилье чаще покупают местные жители. Они связаны с городом бизнесом. Одни улучшают жилищные условия, другие – дарят детям.

- А некоторые инвестируют. Например, ребята из Москвы или Санкт-Петербурга. Они берут в центре города. Это стабильная инвестиция. Застройка в центре ограничена. Новые дома в центре практически не появляются, – говорит коммерческий директор одной из краснодарских строительных фирм.

Но бывают и исключения – приезжие с севера. Они берут дорогие дома и квартиры для жизни. Причем берут все за наличку.

- С ь. Он остается. Но все завязано на генплане Краснодара. Потребность на новые объекты точно есть, – объясняет эксперт.

При этом потолка средней цены на квадрат в Краснодаре мужчина не видит. Прайс на жилье постоянно скачет и зависит от районов. Даже в спальных районах ценник за квадрат доходит до 200 тысяч рублей. Это новые дома бизнес-класса. А в сумму уже включен ремонт.

- А рядом жилье похожего класса может стоить 100-120 тысяч рублей за метр. Все зависит от жилого комплекса и ситуации на рынке, – заключает эксперт.

В спальниках стоимость квадрата составляет 80-100 тысяч рублей за квадрат, в центре и ФМР – 100-150, в элитных жилых комплексах – от 150 и выше.

- В Краснодаре в среднесрочной и долгосрочной перспективе стоимость жилья будет только расти. Миграционный прирост населения, общая инфляция, отсутствие альтернатив для инвестирования, отсутствие земли в центре и рядом с ним. Все это сказывается. Цены будут расти по мере развития инфраструктуры, повышения качества среды и снижения объема строительства в районах, – объясняет «КП» - Кубань» руководитель агентства недвижимости в Краснодаре Роман Маслевский.

По словам эксперта, один из самых перспективных районов города – Западный обход. Уже сейчас стоимость квадрата здесь доходит до 120-130 тысяч рублей.

- Одновременно строится несколько детских садов, три школы. И еще туда продлевают трамвайную линию, – заключает мужчина.

ПОЧЕМ ЖИЛЬЕ В РАЙОНАХ КРАСНОДАРА

Центральный округ – 150-170 тысяч рублей за квадрат

Прикубанский округ – 110-120 тысяч рублей за квадрат

Западный округ – 120-130 тысяч рублей за квадрат

Комсомольский микрорайон – 100 тысяч рублей за квадрат

Гидрострой – 100-110 тысяч рублей за квадрат

Знаменский – 100 тысяч рублей за квадрат