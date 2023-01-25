«Мы гордимся вами!»: казачата детского сада записали трогательное видео для наставника в зону СВО

В ролике юные казачата говорят, что ждут наставника с победой. Фото: slavakubani.ru

На передовую солдатам часто отправляют посылки с рисунками от детей. По словам военных, такие бандероли поднимают боевой дух и напоминают о доме, семье. Но особенно приятно получать видеообращения, ведь они передают эмоции как ничто другое. Один из таких трогательных роликов записали ребята из детского сада № 26 поселка Широчанка Ейского района.

Недавно малышню посвятили в казачата. У группы появился казак-наставник Широчанского ХКО, который помогает воспитателям и прививает ребятам любовь к истории, традициям и культуре кубанского казачества. Сейчас же находится в зоне специальной операции.

- Он принимает участие в специальной военной операции на Донбассе в составе казачьего добровольческого отряда «Кубань» (БАРС-11), который входит в казачью бригаду «Кубань», - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в Кубанском казачьем войске.

Для наставника дети вместе с воспитателем записали слова поддержки.

- Свой привет горячий шлем и домой с победой ждем! - кричат юные казачата хором. - Ваши казачки Кубани!

Кстати, в видеообращении принимает участие и маленькая дочь казака - Александра. Девочка верит, что скоро отец будет дом. Она знает, что папа вернется только с победой и тогда, наконец, настанет мирная жизнь. Потому в ролике она произносит теплые слова: «Папа – ты наша опора, надежда, отрада».

В конце ролике казачата также исполнили песню «Солдатики». Ее написала Марина Лебедева.

- Они поют, что пока они ещё маленькие дети, но уже готовы постоять за свою Родину, - добавляют в Кубанском казачьем войске.