На Кубань опустился сиреневый туман

КубГУ едва видно из-за тумана. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

«Не зги не видно» - фразеологизм, точно описывающий происходящее на улицах Краснодара. Синоптики заранее предупреждали горожан об ухудшении погоды. Особенно плотная пелена тумана опустилась в низинах и у водоемов краевого центра.

- Ничего не видно на расстоянии вытянутой руки. А еще очень зябко из-за тумана. Прямо пронизывает до костей холод, - ежились горожане, бегущие из офисов домов по вечерним городским улицам.

Впрочем, на дорогах нет пробок. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды туманы ожидаются также и 26 января.

- Ночью и утром в городе будут наблюдаться гололедно-изморозевые явления! Ветер восточной четверти 3-8 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. На участке Анапа-Геленджик местами порывы 12-14 м/с, - уточнили сотрудники КЦГМС.

В течении суток туман будет наблюдаться и на территории Краснодарского края. Ночью и утром на территории региона гололед из-за измороси, а днем переменная облачность, впрочем, без осадков.

- Впрочем, небольшой дождь в Краснодаре ожидается в субботу, 28 января, - сообщили синоптики.

Плохая видимость не усугубила дорожную ситуацию. По данным Яндекс.Пробки в Краснодаре 7 баллов. Незначительные заторы наблюдаются в центе города.