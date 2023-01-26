Пятерка лучших. Певцы из Сочи и Краснодара участвуют в вокальном шоу России

Роль ведущего отдали Николаю Баскову. Фото: Иван МАКЕЕВ

На российском канале 3 февраля стартует популярное вокальное шоу «Ну-ка, все вместе!». В этом году конкурсантов выбирали из прошлых сезонов. Самые лучшие певцы из всех четырех сезонов будут сражаться между собой.

Роль ведущего, по традиции, отдали Николаю Баскову. В жюри сидят сотня экспертов во главе с Сергеем Лазаревым. В каждом отборочном туре сильнейшие участники будут бороться за звание победителя, который в будущем откроет пятый сезон шоу. В спецпроекте на сцену выйдут и приглашенные звезды.

К слову, петь будут не только знаменитости мирового масштаба, но смогут блеснуть жители из Краснодарского края. В список финалистов, которые сразятся в «Битве сезонов», попало пять конкурсантов из Сочи и Краснодара.

На сцену выйдут: Лусине Арутюнова из Краснодара (она участвовала во втором сезоне шоу), Милана Рахманова (4 сезон), Арпи Абкарян, Гарик Зебелян и Анаит Адамян из Сочи (они сражались в третьем сезоне).

В вокальном шоу им выпадет возможность раскрыть свой талант с новой стороны. Певцы из Краснодарского края смогут исправить свои ошибки и завоевать звание победителя.

В репертуаре, как всегда, суперхиты всех времен и любых жанров – поп, хип-хоп, рок, народная песня, джаз, шансон, – способные заставить подпевать не только экспертов, но и зрителей в студии и перед телеэкраном. А сотня экспертов ждут горячие дискуссии, ведь финалисты проделали «домашнюю работу», стали сильнее, профессиональнее, и выбрать лучшего из лучших – задача очень сложная.

- Все они – потрясающе талантливые артисты, и очень интересно увидеть, как они изменились за эти несколько лет, как выросли в вокальном и артистическом плане, узнать, чем они еще готовы нас удивить. Желаю всем участникам новых творческих находок и достижений, а всем нам – ярких впечатлений и невероятных эмоций! - рассказал ведущий шоу Николай Басков.

Поболеть за жителей Краснодарского края можно будет 3 февраля в 21:30 на телеканале “Россия”.