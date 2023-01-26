Студентка из Краснодара попросила Путина взять ее на работу в администрацию президента

Девушка из Краснодара пообщалась с Путиным о работе и мероприятиях. Фото: kremlin.ru

25 января в Москве состоялось открытие научно-технологической долины МГУ - кластера «Ломоносов». На это важное событие приехал лично президент России Владимир Путин.

Во время встречи с учащимися студентка из Краснодара Дарья Семенова задала главе государства вопрос о работе. Она попросила рассмотреть ее кандидатуру в администрацию президента после окончания вуза.

- Наберусь храбрости и задам вам такой вопрос: хотелось бы узнать, смогу ли я получить работу в администрации президента России по окончании учебы. , - обратилась к российскому лидеру девушка.

- Это будет зависеть от того, как вы закончите университет, - сказал Владимир Путин.

А потом выразил свое удивление такой просьбе и спросил, почему краснодарка хочет устроится именно в администрации.

- Хочется работать на благо родины, - отметила девушка.

- Много направлений, чтобы родину поддержать: МИД есть, крупные компании, работающие по всему миру, в том числе, и в Европе. В Австрии, кстати, находится, например, крупный европейский газовый хаб, основной поставщик – «Газпром», — отметил президент.

При этом российский лидер пообещал передать информацию о девушке в кадровую службу администрации.

- Я обязательно дам на вас наводку в кадровую службу, - пообещал глава государства.

Кроме этого, Дарья предложила провести в Краснодарском крае Фестиваль студентов и молодежи. Она выразила уверенность, что такое мероприятие в регионе поддержит и губернатор.