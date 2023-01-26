Привезли на праздники, а оказалось - навсегда. Россиянка бросила кота в гостинице из-за выставленного счета

Барсика бросили хозяева, которым после отпуска он стал не нужен. Фото: Елена Лаврищева

Душераздирающая история произошла в Краснодаре. В местную гостиницу для животных еще в декабре привезли пушистика. Черный кот с белой грудкой по кличке Барсик должен был остаться лишь на праздники. Но в назначенный день забирать питомца никто не захотел. Хозяевам он оказался не нужен...

Владелица краснодарской гостиницы Елена Лаврищева не первый год заботится о пушистых, пока их хозяева в отъезде.

- 29 декабря нам привезли котика по кличке Барсик. Как было озвучено, он останется на новогодние праздники - до 11 января. Заселился к нам Барсик с полотенцем и пустым лотком. С собой не было ни наполнителя, ни корма, - объясняет Елена.

Владельцы тогда попросили приобрести все необходимое и «записать на их счет». Мол, вернемся после отдыха и оплатим. Хозяйка согласилась, но заранее озвучила стоимость услуг.

По словам Елены, кот очень ласковый. Фото: Елена Лаврищева

- Сумма проживания до 11 января, а также стоимость корма вышли на 4250 рублей. Услышав цифру, хозяйка слезно попросила отложить оплату до момента выезда из гостиницы, - добавляет Елена. - Летом пушистик уже гостил у нас, оплатили тогда вовремя. Но в этот раз кота привезли с опозданием на два часа и да и толком без вещей. В итоге попросила перевести сейчас хотя бы часть суммы.

Владельцы в конечном счете согласились - на счет Елены перевели две тысячи рублей. Оставшуюся часть суммы отправлять не спешили. А в назначенный день выезда за котом просто никто не приехал.

- Меня попросили продлить проживание, хозяйка Барсика объясняла, что у них непредвиденная ситуация возникла, они задерживаются еще на пару дней, - вспоминает переписку Елена. - Когда же прошли эти два дня, началось веселье. Мне начали писать, что забрать сейчас Барсика не могут, денег после поездки нет. «Как появятся, сразу заберем».

Елена решила пойти на уступки и предложила забрать пушистика под расписку.

- Но мое предложение до адресата уже не дошло, меня заблокировали, связаться с хозяевами я больше не могу, - рассказывает Елена. - Полтора года назад у меня был подобный случай. Привезли кошку, оставили на две недели, кормили «завтраками», в итоге прошло полгода, накопилось 40 тысяч рублей долга. И я нашла пушистику новый дом.

Сейчас Барсика окружили заботой. И котика планируют отдать в хорошие руки.