«Хотели, как лучше, а вышло, как всегда». По дороге к Черному морю оборудовали остановку, но за забором

Такая остановка появилась по дороге к морю

Ремонт федеральной трассы Краснодар - Верхнебаканская в районе поселка Афипского был долгим и мучительным. Особенно для туристов, путешествующих в Анапу, Новороссийск или Крым. Все лето дорога стояла в жутких пробках. Водители, чтобы объехать заторы, вынуждено "протоптали" тропу на близлежащих полях. Даже рейсовые автобусы пускались прямиком по меже, чтобы не мучить пассажиров часовыми простоями.

- Но зато каков результат! - заявили дорожники, когда ремонт наконец закончился.

Действительно, дорожное полотно стало шире, качественнее, безопаснее. Только с безопасностью все-таки кое-где, кажется, переборщили...

- Смотрите, здесь установили остановку в районе поселка Афипского, - сообщили "КП"-Кубань" местные жители. - Ее никогда здесь не было, очень хорошая инициатива. Но только она...за забором! Чтобы попасть на нее, надо обойти заграждение. Хотели, как лучше, а получилось, как всегда.

В сети уже шутят: "Не пытайтесь покинуть Афипский". Многие местные жители, живя в 18 км от краевой столицы, каждый день ездят в Краснодар на работу как раз с этой трассы. А выходя из автобуса по возвращении утыкаются в забор.

Впрочем, дорожники не видят в этом ничего странного.

- Остановочный карман находится в 9 метрах от павильона ожидания. Никакие нормы прямо не предписывают располагать павильоны непосредственно возле этих карманов. Схема реконструкции участка, вместе со схемой расположения данного павильона и остановочного кармана, была предписана ГИБДД. Расположить на этой остановке павильон там же, где находится карман, нет возможности из-за ГОСТа, регламентирующего ширину полос, - ответили "КП"-Кубань" в пресс-службе Упрдор "Черноморье".