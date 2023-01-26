Ходил с пулей у сердца два часа. Россиянин случайно выстрелил в себя во время чистки обреза

Мужчина лежал на пороге своего дома, но в сознании. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Краснодара чуть не погиб от пули. 61-летний Владимир живет один в доме на улице Песчаной. Недавно он нашел старенький обрез. Мужчина где-то еще и пулю нашел к нему. Однако оружие надо было почистить. Он его зачем-то зарядил и приступил к чистке. И тут случайно нажал на курок и выстрелил себе в левую часть груди.

Но он решил не беспокоить дочь и врачей скорой помощи. Два часа он ходил с пулей под сердцем. Пока ему не позвонила дочь.

Девушка начала узнавать все ли в порядке с отцом. Мужчина все рассказал. Дочь сначала не поверила в эту историю, но потом попросила своего мужа съездить и приглядеть за тестем.

Мужчина лежал на пороге своего дома, но в сознании. Ему тут же вызвали скорую помощи. В тяжелом состоянии его забрали в реанимацию.

- В дежурную часть полиции Краснодара поступило сообщение из ЦРБ о том, что в реанимационное отделение привезли 61-летнего мужчину с огнестрельным ранением. В настоящее время материал зарегистрирован, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На данный момент проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Оружие изъято на экспертизу.