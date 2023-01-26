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26 января 2023 10:29

«Хозяйке уже не отдадим». Стала известна судьба брошенного в гостинице Краснодара кота

Коту, брошенному в гостинице Краснодара из-за счета, нашли новых хозяев
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Барсику нашли новый дом буквально за сутки.

Барсику нашли новый дом буквально за сутки.

История про кота Барсика, от которого отказались собственные хозяева, получила большой резонанс благодаря владелице гостиницы в Краснодаре. Именно у нее гостил пушистик на новогодних праздниках. Кот должен был пробыть две недели, а после вернуться домой. Но хозяева за ним не вернулись.

Барсика бросили из-за выставленного счета за проживание.

- Мне оплатили лишь две тысячи рублей. Долг на момент окончания проживания котика составлял 4 тысячи. Но хозяйка заявила, что после поездки у нее нет денег и забрать возможности кота нет, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» владелица краснодарской гостиницы для животных Елена Лаврищева. - Мне пообещали за ним приехать, как только появится возможность. Я предлагала забрать кота под расписку, но это сообщение даже не прочитали. Меня отправили в «черный список», так что связаться с хозяйкой Барсика я больше не могу.

По словам Елены, кот очень ласковый. Фото: Елена Лаврищева

По словам Елены, кот очень ласковый. Фото: Елена Лаврищева

О том, как поживает пушистый, владельцы не интересуются вот уже месяц. Хотя, по словам Елены, кот жил в семье давно.

- Он у нас уже гостил летом. Тогда все прошло благополучно, котика забрали вовремя. Знаю, что взяли Барсика, когда ему было 4 месяца. Сейчас ему около года. Не могу поверить, что за это время к нему не привязались. Так обидно было за него. Хотя Барсик очень ласковый, игривый. Он обожает обниматься, ему нравится, когда его тискают и гладят, - продолжает Елена.

Как удалось узнать kp.ru, возвращать хозяевам Барсика уже не будут.

- Я очень сомневаюсь, что они объявятся. Но даже если это произойдет, отдать им кота не смогу. Это значит, что скоро Барсик может оказаться на улице, - говорит Елена Лаврищева. - Тем более, что после публикации этой истории, Барсику уже удалось найти новую семью. Мне написала девочка, у которой уже есть котик. Но она сказала, что с радостью заберет себе Барсика, готова о нем заботиться. Так, например, она оплатила ему кастрацию. И в ближайшие дни приедет за ним. Так что у Барсика точно все будет хорошо.

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