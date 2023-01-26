«Хозяйке уже не отдадим». Стала известна судьба брошенного в гостинице Краснодара кота

Барсику нашли новый дом буквально за сутки.

История про кота Барсика, от которого отказались собственные хозяева, получила большой резонанс благодаря владелице гостиницы в Краснодаре. Именно у нее гостил пушистик на новогодних праздниках. Кот должен был пробыть две недели, а после вернуться домой. Но хозяева за ним не вернулись.

Барсика бросили из-за выставленного счета за проживание.

- Мне оплатили лишь две тысячи рублей. Долг на момент окончания проживания котика составлял 4 тысячи. Но хозяйка заявила, что после поездки у нее нет денег и забрать возможности кота нет, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» владелица краснодарской гостиницы для животных Елена Лаврищева. - Мне пообещали за ним приехать, как только появится возможность. Я предлагала забрать кота под расписку, но это сообщение даже не прочитали. Меня отправили в «черный список», так что связаться с хозяйкой Барсика я больше не могу.

По словам Елены, кот очень ласковый. Фото: Елена Лаврищева

О том, как поживает пушистый, владельцы не интересуются вот уже месяц. Хотя, по словам Елены, кот жил в семье давно.

- Он у нас уже гостил летом. Тогда все прошло благополучно, котика забрали вовремя. Знаю, что взяли Барсика, когда ему было 4 месяца. Сейчас ему около года. Не могу поверить, что за это время к нему не привязались. Так обидно было за него. Хотя Барсик очень ласковый, игривый. Он обожает обниматься, ему нравится, когда его тискают и гладят, - продолжает Елена.

Как удалось узнать kp.ru, возвращать хозяевам Барсика уже не будут.

- Я очень сомневаюсь, что они объявятся. Но даже если это произойдет, отдать им кота не смогу. Это значит, что скоро Барсик может оказаться на улице, - говорит Елена Лаврищева. - Тем более, что после публикации этой истории, Барсику уже удалось найти новую семью. Мне написала девочка, у которой уже есть котик. Но она сказала, что с радостью заберет себе Барсика, готова о нем заботиться. Так, например, она оплатила ему кастрацию. И в ближайшие дни приедет за ним. Так что у Барсика точно все будет хорошо.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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