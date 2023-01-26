«Представился миротворцем из Афганистана, а оказался гастарбайтером». Брачный аферист обманул влюбленную в него россиянку на 2 млн рублей

Обманутая женщина перевела на банковские карты, открытые на разные имена, деньги почти на 2 млн рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Суд Сочи признал виновным гражданина Нигерии. Бест Осаретин Ийоха обвиняется по статье «Мошенничество».

Нигриец-альфонс в ноябре 2020 года познакомился с жительницей Сочи через сайт знакомств. Мужчина решил добавить сказочности в их историю «любви» и представился Генри Томасом. Альфонс заявил, что он военный-миротворец, который проходит служит в Афганистане.

Женщина сразу влюбилась в своего «героя». «Генри Томас» тоже ответил ей взаимность, но, к сожалению, в корыстных целях. Мужчина рассказал потерпевшей о своем желании переехать в Сочи. Женщина уже представила, как он поет ей песню: «А ты стоишь на берегу в синем платье, пейзажа краше не могу пожелать я…»

Ийоха сообщил, что собирается открыть бизнес на курорте. Но нужно оплатить якобы отправленную им посылку с личными вещами. Альфонс заявил, что в чемодане много семейных ценности и его воинские награды. «Генри Томас» наплел, что обязательно вернет деньги своей возлюбленной как только приедет в Сочи.

- При этом Ийоха изначально не намеревался осуществлять какую-либо отправку вещей, потому что их попросту не было. Обманутая женщина перевела на банковские карты, открытые на разные имена, деньги на общую сумму 1 879 838 рублей 32 копейки, - сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края. После того, как «Генри Томас» резко исчез, женщина поняла, что ее нагло обманули. В расстроенных чувствах она побежала в полицейский участок.

Правоохранители выяснили, что на самом деле «Генри Томас» является Бестом Осаретином Ийоха. И он вовсе не воин-миротворец, а обычный рабочий на стройке.

В судебном заседании Ийоха виновным себя не признал, от дачи показаний отказался. Однако суд назначил мошеннику три года тюрьмы. Приговор вступил в законную силу.