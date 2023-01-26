«Ребенок не ест мясо и вдыхает галлюциногенный табак»: Заслуженный спасатель Кубани пытается вытащить 9-летнего сына из секты «аватаров»

Фото спасателя с сыном из личного архива

Заслуженный спасатель Кубани Владимир Михальков переживает за здоровье своего 9-летнего сына, который живет с матерью Еленой Цой. Он уверен, что женщина примкнула к псевдорелигиозному движению, при этом пытается приобщить к духовным практикам и ребенка.

- Я не хочу забирать ребенка от матери. Я просто переживаю за его здоровье. Мы видимся с сыном по решению суда два раза в месяц. Но в присутствии Елены Трофимовны (так Владимир называет мать своего ребенка, с которой не был в браке. – авт.), он боится мне рассказывать подробности их жизни, - рассказал в разговоре с «Комсомольской правдой» Михальков.

Мужчина попросил полицейских и различные ведомства проверить, в каких условиях живет ребенок. Так как по суду он имеет право встречаться с сыном только на общественных территориях всего 4 часа.

По словам Владимира, Елена могла примкнуть к мистическому движению, которое разделяет людей на «аватаров» и «рептилоидов». Женщина общается с супругами, которые живут в лесу и якобы проповедуют ей свои идеи.

- Мой сын не ходит в школу. Сейчас он во втором классе, но ни разу не посещал уроки в общеобразовательном учреждении – он обучается дистанционно. Его мать водит в подвал какой-то на дополнительные занятия два раза в неделю. Также он числится в московской школе, где уроки делают по электронной почте, а кто выполняет задание, учителя не проверяют. Кроме того, по идеологии движения, сын не ест мясо, рыбу и яйца, - сообщил «КП» - Кубань» отец 9-летнего мальчика.

Мужчину также шокировала информация от бывшей няни Ирины Кокиной, якобы ребенка заставляют вдыхать галлюциногенный табак, и душат, чтобы изгнать неких сущностей для «вознесения» на «воздушный корабль».

- Он говорит: "Меня посадили на стул, держали за ноги и руки, и так они стали выдавливать какую-то сущность". Мне, говорит, было так плохо, а потом они стали закапывать мне этим табаком в нос, - приводит слова ребенка бывшая няня Ирина Кокина.

Женщина работала в семье 12 лет, но ее уволили. Причиной, по словам Кокиной, стало мясо, которым она пыталась накормить детей. К слову, у Елены есть еще один ребенок – мальчик от второго брака. При этом сама мама двоих детей уверяет, что ни в каких сектах не состоит.

- Я ни в каких учениях не состою, не знаю, о чем говорит Владимир. Я обычный человек, работаю врачом. У меня чемодан документов, в которых описаны результаты всех проверок, а их было очень много. К нам приезжали сотрудники ведомств, смотрели вещи, обувь, всего ли ребенку хватает. Даже проверяли мясо в еде, все есть, дети едят все, все сфотографировали. Человек думает только о себе, он не думает, каково ребенку после всех домыслов, что после таких статей его будут обсуждать сверстники. Ему лишь бы судиться, - заявила женщина, добавив, что и без решения суда не запрещала Владимиру видеться с сыном.

Владимир Михальков сейчас пытается через суд добиться увеличения времени для встреч с 9-летним ребенком.

- Я не желаю зла Елене Трофимовне. Она хороший врач-стоматолог. Но, возможно, не может понять, что находится под ненормальным влиянием. Я хочу вернуть ребенка в социум, чтобы он ходил в нормальную школу и играл с мальчишками в футбол. И хочу равную опеку над ребенком. А пока только знаю, что ему втирают про рептилоидов, которые являются темной стороной, и светлых аватаров, которыми якобы являются они. И спрашивать у детей, на какой стороне ты хочешь быть, это уму непостижимо, - возмущается отец.

В настоящее время по заявленным фактам проводятся проверки.

- По заявлению о возможных противоправных деяниях в отношении несовершеннолетних сотрудники полиции проводят комплекс проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Кроме этого, возможное нарушение прав несовершеннолетних проверяют в краевом СК.

По информации источника в правоохранительных органах, было несколько регистраций о преступлениях, уже неоднократно проводились проверки по неисполнению обязанностей в воспитании детей. В настоящее время опрашивается няня и люди, которые якобы изгоняли из детей неизвестных сущностей.

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