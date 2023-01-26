«Мы оказались в раю». Как живет 99-летний ветеран из Херсонской области, переехавший в Краснодар

Айказ Аракелович доволен, что получил крышу над головой после скитаний. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

В новом жилищном комплексе в поселке Знаменском днем спокойно и тихо. Несколько детей с родителями гуляют на площадках, строители снуют туда-сюда да пара собак греется на солнце. Именно здесь получил квартиру 99-летний Айказ Аракелович Овсепян. Современная евродвушка на первом этаже, обставленная мебелью и техникой, стала уютной гаванью для ветерана Великой Отечественной войны и его дочери Ольги после скитаний. Фронтовик жил в Балаклее Харьковской области. Весной прошлого года его эвакуировали в Белгородскую область. Но там ему было тяжело – в квартире, где поселился ветеран с дочкой, не было ничего. И вся пенсия уходила на ее аренду.

3,5 года на фронте

Айказ Аракелович ушел защищать Родину в 18 лет. Молодой солдат по распределению попал на курсы авиатехников, но закончить не успел, кинули в бой в Чеченской республике. Там его ранило. Пуля попала в десну, зубы раскрошились, но он остался жив.

- Отправили в госпиталь, там подлечился и снова в бой. Перебросили в Сталинград, где было тяжелое положение. Там меня контузило, опять на койке оказался, - рассказывает фронтовик.

Война вела Айказа Аракеловича своими замысловатыми путями. Он прошагал пол-Европы, сражался на Украине, Румынии, Венгрии, а долгожданную Победу встретил в Австрии.

В свои 99 лет ветеран активен, но здоровье уже подводит. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- Получил «Орден за отвагу», был в разведке. Награду обычно получали после того, как выжил на очень рисковом задании. Мы искали огневые точки противника - откуда он стрелял по нам. Чтобы обозначить врага и убрать его, - говорит ветеран.

Наград у почетного пенсионера много, но на пиджаке красуются только медали «За Отвагу», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1944 годов», «За взятие Будапешта».

- Я не ношу юбилейные медали, только боевые. Они для меня самые важные, - признается Айказ Аракелович.

Мирная жизнь

После окончания войны повзрослевший Айказ приехал в Баку. Ни образования, ни профессии не было. Он начал жизнь с нуля. Сначала работал на нефтепромыслах, а потом решил учиться. Поступил в вуз, который окончил почти под 30 лет, женился, мечтал об аспирантуре, но надо было кормить семью.

- Пошел в школу учителем химии и биологии. Мои ученики жили по всему Советскому Союзу, много их в Москве, Ленинграде, ну и в Баку, конечно. Это они и подняли волну, когда узнали, что я оказался в Белгороде на съемной квартире почти без денег, - признается ветеран.

Полгода под обстрелами

В Балаклею на Украину Айказ Аракелович привез семью в 1989 году во время Нагорно-Карабахского конфликта. Купили дом, зажили. В 2020 году ветеран похоронил жену. А в 2022 снова начал жизнь с чистого листа.

Дочь и отец обустраиваются на новом месте.

- Мы жили в подвале, спускались и пережидали очередной обстрел. Полгода терпели. Без света, без воды, без интернета, в темноте и холоде. Домой я быстро побегу, чтобы приготовить и обратно. Ракеты только и летали. Моя квартира разрушена, ограблена, отца – наполовину разрушена и ограблена, - рассказывает 67-летняя дочь ветерана Ольга Айказовна.

Эта жизнь была невыносима под постоянными обстрелами ВСУ. Летом 2022 года маленькую семью вывезли сотрудники Росгвардии в Белгород. Сын Айказа Аракеловича снял им квартиру, но денег хватило всего на несколько месяцев. Почти вся пенсия стала уходить на аренду.

- Мы уехали налегке. Минимум вещей, только самое необходимое, - говорит Ольга Айзаковна. – Потом о нашей ситуации узнали бывшие ученики отца, стали писать везде, о нас узнали в СМИ.

Путь в Краснодар

Об испытаниях 99-летнего ветерана узнала главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она предложила ветерану свою трехкомнатную квартиру в центре Краснодара. Но огласка пошла, в дело вступили власти. 20 января Айзак Аракелович уехал из Белгорода, а поздно вечером уже получил ключи от новой квартиры в кубанской столице. С дороги устал, несколько дней после путешествия приходил в себя.

- Он очень хотел сюда, тут тепло, климат, как в Баку, - признается дочь ветерана. – Главное, мы выбрались оттуда, живы-здоровы. Очень благодарны всем за помощь. Сейчас потихонечку обустраиваемся. Нас не напугать трудностями, мы привыкли в ужасных условиях жить, поэтому эти условия для нас, как рай.

В евродвушке есть все необходимое - мебель, техника и ремонт.

Рай на старость лет

Евродвушка на первом этаже для ветерана обставлена мебелью, здесь сделан современный ремонт. На кухне аппетитно пахнет яичницей – Ольга Айзаковна готовит отцу легкий перекус. После того, как Айзак Аракелович приехал, к нему сразу пришел врач и соцработник. С последним уже запланированы прогулки около дома. По квартире ветеран передвигается самостоятельно, но на улице ему нужна помощь. В свои 99 лет, он в здравом уме и твердой памяти. Только глаза подводят – читать, как раньше, он уже не может.

В квартире ветерана уютно. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- В феврале, возможно, ляжет в госпиталь, подлечится. Но вот с операцией на глазах непонятно, что делать. Наркоз опасен для людей в таком возрасте, - вздыхает дочь Ольга.

У Ольги есть дети, но они уже взрослые и разъехались по разным городам России. Муж ее погиб в 2003 году. Сейчас она полностью занята уходом за отцом. У небольшой семьи нет глобальных планов на будущее. День прожили – и хорошо. Главное, что они вместе и в безопасности в своей квартире с видом на парк и детские площадки.