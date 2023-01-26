Заразнее других. В Роспотребнадзор рассказали, какой тип свиного гриппа свирепствует на Кубани

Уровень заболеваемости за неделю снизился, но жителям края по-прежнему стоит защищать свой организм. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Краснодарский край, как и большинство регионов страны, по-прежнему во власти ОРВИ и нового типа гриппа. В отличие от предыдущих штаммов, он более заразный. И потому со стороны медиков к нему более пристальное внимание.

- Лабораторная диагностика показала - ведущим в регионе по-прежнему остается грипп типа АH1N1. На данный момент он преобладает среди заболевших, - отметила заместитель руководителя Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Гречаная.

При этом, как объясняет спецалист, эпидситуация в регионе пока не вызывает опасений. Поскольку на данный момент отмечается небольшое снижение темпов заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей.

- Эпидемических пороговых уровней заболеваемость в Краснодарском крае не превысила, - отметила Татьяна Гречаная. – Причем увеличения нет ни по совокупному населению, ни по отдельным возрастным группам.

Кроме того, на Кубани фиксируют и небольшие улучшения. Так, все меньше пациентов с диагнозами грипп и ОРВИ госпитализируют в больницы. Этот показатель снизился почти вдвое - на 43 %.

- Идет еженедельное снижение числа лабораторно подтвержденных случаев. Если раньше их было 500-600 в неделю, то теперь этот показатель опустился до 400, - говорит замруководителя Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Гречаная. - Летальных случаев от гриппа и респираторно-вирусных инфекций в Краснодарском крае не зарегистрировано.

Татьяна Гречаная также напомнила о мерах профилактики, которые помогут защитить свой организм. Они включают в себя маски, чистые руки, лицо и гаджеты, а также чистые дыхательные пути. После того, как человек пришел из многолюдного места, специалист рекомендует промыть носовые ходы чистой водой.

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