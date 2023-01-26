Спускали с третьего этажа на простынях. В Анапе маленьких детей спасли из огня горящего дома

Ночью в Анапе сгорел дом. Фото: t.me/makovozovy

В поселке Пятихатки, что под Анапой, чуть не произошла трагедия. В доме по адресу Цветочная, 1, вспыхнул третий этаж. Там спали дети. К счастью, взрослые почувствовали запах гари и успели вызвать пожарных.

- Сообщение о возгорании поступило 26 января в 01:07. К месту вызова незамедлительно направили подразделения Анапского пожарно-спасательного гарнизона, - сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Возгорание произошло на третьем этаже. Фото: t.me/makovozovy

Житель дома поняли, что огонь распространяется слишком быстро и действовать придется самостоятельно. Люди взяли простыни и спустили по ним детей на землю.

Со слов погорельцев, третий этаж выгорел полностью прямо на их глазах - слишком быстро распространялось пламя.

Пожарные незамедлительно выехали к месту вызова. Фото: t.me/makovozovy

- В 01:25 к месту пожара прибыли спасатели. Они установили, что необходимо тушить огонь на площади 120 м2, - уточнили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Полностью потушить огонь удалось в 03:36. К ликвидации пожара от МЧС России было привлечено 18 человек личного состава и 4 единицы техники.

Местные жители помогают разобрать мусор. Фото: t.me/makovozovy

Во время ночного возгорания никто не пострадал, но дом, в котором жила семья, придется долго ремонтировать. Сейчас соседи пострадавших помогают собрать весь мусор и гарь в пакеты. Крышу дома постараются накрыть как можно скорее, потому что на курорте синоптики передают неделю проливных дождей.