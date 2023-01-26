«Строил из камней и палок!». В Анапе после смерти застройщика сносят три многоэтажки со 100 жильцами

13 лет недострои стоят под открытым небом. Фото: соцсети

В Анапе снесут три недостроенные многоэтажки на улице Парковая, 60. Их начали возводить без каких-либо разрешений еще в 2006 году. И даже успели распродать будущие квартиры. Пайщиками этих строек числятся 100 человек, 36 из них оспаривают возможность достройки домов в суде.

Но вот уже Четвертый кассационный суд вынес свое решение - дома снести.

- Объекты начала возводить компания «Еврострой» в 2006 году, однако из-за отсутствия разрешительных документов стройка была остановлена спустя четыре года. Мэрия Анапы выступила истцом в деле о демонтаже зданий в 2021 году, - сообщили в администрации курорта.

Более того, в 2013 году единственный учредитель компании и ее владелец Пшимаф Бжецев, сообщает "Ъ-Кубань", был осужден за мошенничество в особо крупном размере. Он начал стройку домов без разрешений и, обманув покупателей, взял с них деньги на это. Приговор был мягким - бизнесмену дали 2 года условно. Стройку заморозили. Но в 2016 году он погиб в ДТП.

Когда краевые ведомства начали обследование долгостроев в 2019 году, обнаружилось, что качество материалов здесь не соответствует нормам. Арматура ржавая, а бетон рассыпается в руках. Вместо цельных кирпичей - обломки. Экспертиза подтвердила некачественность стройки. Закончить ее не представляли возможным.

На этом основывалось и решение суда.

- Строили из дерьма и палок, а мы страдаем, - говорит одна из владелец квартир в недострое на Парковой.

Пайщики собираются обжаловать решение в последней для себя инстанции - в Верховном суде. Однако решение вступило в законную силу, и со дня на день от домов останется только строительная пыль.

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