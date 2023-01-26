Фотографировал голого школьника за деньги. Учителя из Новороссийска обвиняют в развращении подростка

Учителя из Новороссийска обвиняют в развращении школьника Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новороссийске 49-летнего учителя географии обвиняют в развращении подростка. Мужчина устраивал 15-летнему школьнику эротические фотосессии и платил за них деньги.

По предварительным данным, больше полугода мужчина проводил для мальчика «индивидуальные занятия». Дополнительные устраивали в выходные на съемной квартире. Как раз в это время и делали откровенные снимки.

Во время фотосессий мальчик находился в маске анонимуса. Изначально, между школьником и преподавателем была договоренность. Один «рабочий» день стоил от 3 до 5 тысяч рублей. Первое время подростка устраивал установленный гонорар, но позже он захотел повысить зарплату.

В декабре, на материально почве, учитель и школьник сильно поссорились. Географ не захотел доплачивать за фотографии и встречи прекратились.

Мужчина пытался помириться, но подросток не шел на диалог и начал прогуливать уроки. Пропусками мальчика заинтересовались в школе, а учителя вызвали на педсовет. На нем присутствовала сотрудница ПДН, которая проверила телефон. В смартфоне нашли разоблачающую переписку.

Квартиру преподавателя обыскали сотрудники внутренних дел. Они нашли интимные фото и видео.

- В отношении 49-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. По ходатайству следователя мужчину заключили под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. Все обстоятельства преступления будут установлены.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается.