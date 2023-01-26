Вязкая паутина. Когда рассеется туман в Краснодарском крае

Туман снова опустился почти на всей территории региона Фото: Евгения ХИЛЬКО

Зима в Краснодарском крае очень капризна. А январь 2023 года и вовсе удивляет разнообразием метеоявлений. Ночью и утром в регионе ощутимо морозно, а днем прогревается иногда и до +20 градусов. Но если такие погодные качели подбадривают, то туман, вдруг застилающий солнце, пугает.

Однако туман в Краснодарском крае всего лишь признак приближающихся холодов. Скоро температура стабилизируется и конденсат в воздухе, что и есть туман, подморозит.

- В следующие двое суток, 27 и 28 января, тумана не предвидится, - сообщают синоптики Краснодарского Гидрометцентра.

Зато всего остального будет в избытке.

- Ледяной дождь, дождь с мокрым снегом, гололедица. Кое-где в районах Кубани сильные дожди с мокрым снегом и его налипание на провода, - прогнозируют в Гидрометцентре.

Неприятностей добавит сильный ветер. Его скорость синоптики оценивают в 12-14 метров в секунду. Это почти норд-ост.

При этом температура днем не будет подниматься выше +7 градусов. А кое-где и выше ноля.

Заморозки обещают ночами.

- Морозы постоят до -6 градусов, - сообщают специалисты.

На Черноморском побережье немногим теплее до +12 градусов, но тоже очень ветренно. В сочетании с влажностью это всегда кажется дискомфортнее.

Спасатели предупреждают, кто до сих пор не поменял летнюю резину на зимнюю, лучше не ездить на личных авто. А туман этим вечером, 26 января, вообще требует особой сноровки.