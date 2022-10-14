Фото: пресс-служба аэропорта Краснодара

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов, в том числе юга страны, продлили до 22 октября. Об этом сообщили в Росавиации.

- Ограничения продлили до 22 октября 2022 года 03:45 по московскому времени, - говорится в сообщении.

Временно ограничены полеты в аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика. Также закрыты воздушные гавани Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. Аэропорт Сочи продолжает работать как временный хаб. Работают воздушные гавани Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

Аэропорты закрыли для безопасности воздушных судов в связи с проведением специальной военной операции на Украине.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что сотрудники аэропортов Краснодарского края переведены в режим простоя. Персоналу частично срезали заработную плату, но оставили все социальные выплаты.