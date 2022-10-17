«Кубанские деликатесы»: с больной головы на здоровую

Все произошедшие события привели к прекращению нормальной производственной деятельности «Кубанских деликатесов», но спасти завод возможность еще есть.

Конфликт вокруг консервного завода в Славянске-на-Кубани, о котором ранее рассказывала «КП» - Кубань», продолжается и, похоже, набирает обороты. За минувший год решения всех судебных инстанций подтвердили - бизнесмен Владимир Скрипка не причинял убытки собственному предприятию. Об этом свидетельствует даже тот факт, что в реализацию проекта в Славянске-на-Кубани он вложил более 200 млн рублей собственных средств. Несмотря на это, инвестора вновь пытаются привлечь к ответственности теперь уже по уголовным статьям.

Деловой игнор

С весны 2019 года, как отмечает Владимир Скрипка, его и его законных представителей физически не пускают на территорию завода - этому препятствуют сотрудники ООО «АЧЛЦ» и АО «РАНД». Первое общество 100-процентно принадлежит Антону Радченко (сыну умершего делового партнера Ивана Радченко), второе является доверительным управляющим его 50-процентной доли в ООО «Кубанские деликатесы».

Владимир Скрипка не раз требовал документы о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, половиной которого он владеет на законных основаниях. После долгих разбирательств в конце 2020 года совладельцу все-таки предоставили необходимые бумаги. Правда, частично. Таким образом, решение суда обществом до сих пор не исполнено.

Стоит сказать, что Владимира Скрипку не уведомили вовремя о смерти соучредителя «Кубанских деликатесов» Ивана Радченко, с опозданием он получил информацию о многомиллионных убытках на предприятии, допущенных в первой половине 2019-го, и о рисках по прекращению платежей по кредитному договору с «Райффайзенбанком». Поэтому, чтобы сменить допустившего эту ситуацию гендиректора Дмитрия Федорова, 1 июля 2019 года бизнесмен экстренно созвал Совет директоров. Он проводился заочно - такая практика давно сложилась в компании.

Новым гендиректором выбрали Александра Блинкова. Позже выяснилось, что в отношении него годом ранее была проведена процедура банкротства физлица, потому он не мог занять руководящую должность. Но эту ошибку быстро исправили - легитимного и.о. гендиректора назначили Анатолия Иванова.

Виновников перестрелки определяют до сих пор

Однако по факту к выполнению своих обязанностей он даже не успел приступить. В октябре 2019 года на территории «Кубанских деликатесов» произошла печально известная перестрелка. Точка в расследовании не поставлена до сих пор.

В июле 2022 года в Славянском городском суде на очередном заседании по уголовному делу гособвинитель запросил для подсудимого администратора «АЧЛЦ» Антона Борисова на основании ч.3 ст.30, п. «а», «е» ч.2 ст.105 УКРФ 9 лет лишения свободы за покушение на убийство. По данным обвинения, он открыл огонь из охотничьего ружья по членам комиссии, которые вместе с и.о. гендиректора Анатолием Ивановым прибыли на завод, чтобы принять дела. Все члены комиссии были признаны потерпевшими, трое из них получили огнестрельные ранения. Суд в этом громком деле точку пока не поставил.

Завод привели на мель

В решениях арбитражного суда Краснодарского края, а также в апелляционной и кассационной судебных инстанциях указано «причинно-следственная связь между деяниями ответчиков Владимира и его сына Ярослава Скрипка и убытками общества не подтверждается какими-либо доказательствами».

Как утверждает Владимир Скрипка, только им было вложено в реализацию проекта в Славянске-на Кубани более 200 млн рублей собственных средств.

Налицо совсем другие факты. «Кубанские деликатесы» скатились в банкротство в то время, когда исполнительным директором был Сергей Дуболазов. Фактически же, как отмечает Владимир Скрипка, существенное влияние на «Кубанские деликатесы» оказывал «доверительный управляющий».

- «ООО «АЧЛЦ» и АО «РАНД» заключали с ЗАО «БЗРП» и ООО « КД» ряд сделок, не имеющих экономической целесообразности, без одобрения совета директоров, предусмотренного законом и уставом, - говорит Владимир Скрипка. - Как известно, акционеры АО «РАНД», бенефициаром которого является Антон Радченко, на сегодняшний день выведены из-под российской юрисдикции и зарегистрированы в Сингапуре (компания - VEGA INVEST PTE.LTD)».

После того как суд отказал представителям «РАНД» и временному управляющему завода Кириллу Волокитину в удовлетворении их требований о взыскании убытков, Владимира и Ярослава Скрипку обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 185.5 УК РФ « Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества» и ч.1 ст. 170.1 УК РФ «Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц». Таким образом, соучредителя «Кубанских деликатесов», по всей видимости, собирались лишить свободы и права занимать руководящие должности.

Но тщетно. По решению апелляционной инстанции Первомайского районного суда Краснодара по одной из статей наказание отменено, а по другой - Скрипкам назначены лишь штрафы.

Надежда спасти завод есть

Сам Владимир Скрипка не намерен мириться ни с уголовным преследованием, ни с тем, что оппоненты, продолжают безнаказанно выдвигать обвинения в адрес бизнесмена и навешивать ярлыки.

В массмедиа упорно тиражируется информация якобы о рейдерском захвате «Кубанских деликатесов». При этом ни слова о том, что Владимир Скрипка владеет заводом на законных основаниях и в равных долях ранее с Иваном Радченко, а теперь его наследником. А значит, ни о каком захвате собственного предприятия и речи быть не может.

Наоборот, бизнесмен делает все возможное, чтобы спасти завод от разорения. Ранее Владимир Скрипка погасил 43 млн рублей основного долга предприятия перед «Райффайзенбанком». Это тот самый кредитор, на основании иска которого в 2020 году началась процедура банкротства «Кубанских деликатесов».

Антон Радченко лично ни на одно заседание не явился, публичных заявлений не сделал. При этом успел «засветиться» в светском скандале с участницей шоу «Топ-модель по-русски».

Сегодня наследник живет в основном за границей. И, похоже, судьба российских предприятий, в которые его отец Иван Радченко вместе с Владимиром Скрипкой вложили столько сил и средств, его мало волнует. В сложившейся ситуации экономике его родной страны наносится огромный вред.

Импортозамещению хотят помешать?

Владимир Скрипка считает, что около трех десятков юристов, адвокатов АО «РАНД» и Антона Радченко пытаются его «завалить исками» не только для того, чтобы вынудить по бросовым ценам отдать свои доли в бизнесе. По словам бизнесмена, их целью может быть «выведение из игры» того, кто стремится развивать импортозамещающее производство.

И речь идет не только о «Кубанских деликатесах», но и о «Белорецком заводе рессор и пружин», половиной акций которого владеет Владимир Скрипка. По его словам, это крупное промышленное предприятие в Башкортостане также пытаются разорить по аналогичной схеме с кубанским заводом. Здесь риски уже выше. Вывод из строя предприятия, производящего стратегически важные для российского транспорта комплектующие, в нынешней геополитической ситуации может иметь непредсказуемые последствия. Усилиями правоохранителей есть надежда этого не допустить. Но пока что после многочисленных обращений Владимира Скрипки в правоохранительные органы, по его словам, не принято никаких мер.

Очевидно главное - и кубанскому, и башкирскому предприятиям сегодня нужен рачительный хозяин, который способен наладить работу на благо России.

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