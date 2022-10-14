«Все имущество людей надето на них». Священник и психолог рассказали о гуманитарной помощи беженцам из Мариуполя

Беженцам раздают продуктовые наборы. Фото: сайт Кубанской епархии.

Центр гуманитарной помощи при Свято-Ильинском храме Краснодара отдела по социальному служению и благотворительности Екатеринодарской епархии принимает поток беженцев с территорий ЛДНР. В центре, получившем поддержку Фонда президентских грантов, потерявшим близких и дом людям помогают заново наладить жизнь.

В марте-апреле в центр, созданный в 2018 году для помощи людям в трудной жизненной ситуации, потек ручеек людей, бежавших от обстрелов буквально в том, что успели на себя надеть. В центре вспоминают, с какой благодарностью принимали продуктовые наборы и средства гигиены мужчина и женщина из Мариуполя: семья с тремя детьми, чья квартира и родительский дом сгорели.

Супружеской паре из этого же города с девятимесячным малышом на руках в центре через «сарафанное радио» почти за бесценок помогли найти квартиру, кто-то из новых соседей подарил детскую коляску. Для женщины, оставшейся без жизненно важных лекарств, купили медикаменты на шесть тысяч рублей пожертвований.

Одежда, обувь, средства гигиены: люди получают в центре самое необходимое. Фото: сайт Ильинского храма.

«Слава богу, выбрались живыми»

– В минувшем августе проект «Краснодарский центр гуманитарной помощи «Милосердие» получил годичную финансовую поддержку Фонда президентских грантов на помощь беженцам из ЛДНР, – говорит его руководитель, помощник настоятеля Свято-Ильинского храма дьякон Василий Максютов. – Она позволит оплачивать аренду склада для вещей, на которую прежде шли средства благотворителей и храма. Также в центре заработала горячая линия и проводит консультации беженцев социальный работник: он подсказывает, как собрать документы на получение паспорта России, выплаты, оформление ребенка в школу.

Отец Василий вспоминает беженку из Мариуполя, потерявшую одного из близких и дом в аду военных действий. Она все время повторяла: «Слава богу, выбрались живыми». Личная история каждого человека, обратившегося в центр, пронизана болью и страданием. Справится с психологическими травмами и посттравматическим синдромом беженцам помогают беседы со священником и психолог – на индивидуальных и групповых встречах.

За гуманитарной помощью в центр обращаются десятки людей. Фото: сайт Ильинского храма.

Быть «большим ухом»

Семейный клинический психолог Алексей Успеньев около двух лет в качестве волонтера помогает людям с различными зависимостями в группах при Свято-Ильинском храме. С середины весны Алексей помогает беженцам, которые день за днем видели смерть, бороться с психологическими травмами и «пересобирать» жизнь заново на новом месте.

– Все без исключения люди, приехавшие из Мариуполя и других городов ЛДНР, страдают стрессовым, многие – посттравматическим синдромом, поскольку они пережили запредельное для психики человека напряжение, – объясняет Алексей. – Кто-то плачет и не может остановиться, кто-то не понимает, как жить дальше. Работа с психологическими травмами: когда-то помолчать, когда-то побыть «большим ухом», но всегда – помочь человеку включить адаптивные механизмы психики и найти внутренний ресурс, чтобы жить дальше.

В храме беженцы получают не только вещественную помощь, но и помощь психолога. Фото: сайт Ильинского храма.

Там, где мы порой видим тупик, говорит психолог, и есть выход. С вами семья? Значит, вы не одиноки. Есть образование и профессия? Значит, сможете найти работу. Алексей Успеньев добавляет, что его потряс своим оптимизмом беженец из Мариуполя: показывая ролик с разрушенным домом, он повторял, что «мы его заново отстроим» и «все будет хорошо, главное – все мы живы».

– В ситуации, когда совсем рядом идет специальная военная операция, большинство из нас сами погружают себя в невроз, бесконечно читая новости и забывая о базовых ценностях. У психолога Стивена Кови есть прекрасная схема жизни каждого: круг забот, куда входят наши близкие, работа, друзья, увлечения, и круг влияния – все то, что нам подвластно. Чтобы не тонуть в стрессе, сосредоточьте свои усилия и энергию на них: работайте над отношениями с детьми и в семье, чаще звоните родителям и встречайтесь с друзьями, сделайте то, что давно откладывали, – советует психолог.

БУДЬ В КУРСЕ

Где и как помочь?

Центр гуманитарной помощи Cвято-Ильинского храма находится по адресу: г. Краснодар, ул. Пашковская, 45. Он работает со среды по воскресенье с 10:00 до 17:30, тел.: +7 (960) 480-33-11.

Центр принимает пожертвования: детскую и взрослую одежду и обувь, игрушки, коляски, посуду и постельное белье, предметы гигиены и продукты питания (масло растительное, крупы, чай, консервы).

Центру постоянно нужны вешалки, мусорные пакеты и помощь волонтеров, готовых разбирать и сортировать вещи, содержать помещение в чистоте и порядке.