Прокуратура возбудила уголовное дело после проверки частного детского сада в Сочи

Проверки продолжаются

В Центральном районе Сочи прокуратура выявила незаконный частный детский сад под названием «Binny native place». Он работал без необходимой лицензии от юридического лица ООО «Аллет».

- Лицензия якобы у сада была, но при проверке оказалось, что согласно сведениям ЕГРЮЛ основным видом деятельности общества является розничная торговля косметикой и товарами личной гигиены в специализированных магазинах, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Кроме этого, сотрудники надзорного ведомства на месте выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, требований пожарной безопасности. Неорганизованность создавала угрозу жизни воспитанников.

В саду также работал учитель по английскому языку из Республики Анголы. Но разрешение на работу он никогда не получал. В связи с этим в отношении юридического лица и руководителя организации возбуждены дела об административных правонарушениях за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина. А за незаконное предпринимательство прокуратура возбудила уголовное дело.

- Незаконная деятельность детского сада принесла ее организаторам прибыль более 2 млн рублей. Прокуратура направила в суд исковое заявление о запрете деятельности детского сада, - добавили в ведомстве.

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