Житель Сочи после похода в кафе лишился телефона и 700 тысяч рублей

Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы. Фото: Олег ЗОЛОТО

В полицию Сочи обратился местный житель. По словам мужчины, у него кто-то украл телефон и все банковские карты. Когда потерпевший звонил в банк с просьба заблокировать карты, узнал, что через мобильное приложение на него оформили кредит на 500 тысяч рублей. К тому же, кто-то еще снял все деньги с кредитных карт. Общая сумму ущерба составила 700 тысяч рублей.

-Опросив потерпевшего, полицейские выяснили, что банковские операции мог совершить мужчина, с которым он накануне познакомился на улице, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому края.

Мужчина и его новый знакомый отдыхали в кафе. После чего они пошли в гостиницу, где продолжили распивать алкоголь. Когда спиртное закончилось, потерпевший дал карту мужчине, назвал пароль и отправил его в магазин. Но заявитель так и не дождался своего нового знакомого. На утро мужчина не нашел также и своего телефона.

Правоохранители обратились за помощью в банк. Благодаря сотрудникам, стало известно , в каких банкоматах вор снял деньги.

-В банке оперативники узнали, что часть похищенных денег подозреваемый зачислил на свой банковский счет. Держателем счета оказался 37-летний житель Московской области, временно проживающий в Адлерском районе Сочи, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские задержали мужчину во дворе дома по месту его проживания. Как стало известно, подозреваемый потратил все украденные деньги в тот же вечер.

В отношении 37-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 6 лет тюрьмы.