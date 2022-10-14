Суд отправил под домашний арест воспитателей, избивавших детей в саду Сочи

Они будут находиться дома 1 месяц 16 суток Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд избрал меру пресечения двум воспитательницам детского сада в Сочи, которые на протяжении долгого время избивали и издевались над малышами с аутизмом. Женщин заключили под домашний арест. 53-летняя и 38-летняя обвиняемые будут находиться дома 1 месяц 16 суток.

- Обвиняемые, являясь воспитателями детского сада, систематически наносили малолетним воспитанникам удары руками и ногами по различным частям тела, таскали за волосы, оскорбляли, - напоминают в пресс-службе судов Краснодарского края.

Женщины вымещали свою агрессию на малышах, потому что они не слушались их. Обвиняемые понимали, что дети, в силу своего возраста, находятся в беспомощном состоянии, однако это не мешало им постоянно издеваться над воспитанниками.

Бывшие воспитатели вплоть до 28 ноября не имеют права выходить за пределы своего жилого помещение. На улице им разрешено находиться с 08:00 до 10:00 часов. Также обвиняемые не могут пользоваться телефонами и другими средства связи, также не имеют права встречаться с кем-либо. Помимо этого, суд запретил разговаривать с участниками судопроизводства, а также с другими людьми, которые смогут помешать рассмотрению уголовного дела.

- По уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий, необходимого для установления всех обстоятельств совершенных преступлений и выявления иных аналогичных фактов, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, что две воспитательницы из детского частного сада «Теремок» в Сочи в течение года издевались над детьми, страдающими аутизмом. Из-за этого недуга дети не могли рассказать родителям о происходящем, а педагогам все сходило с рук. Мама одной из девочек заподозрила самое плохое, когда ее 9-летняя дочь начала закрываться руками от любого прикосновения.