Город героев. Новороссийск вошел в топ-10 городов России для патриотического туризма

Россияне приезжают в город-герой, чтобы узнать о подвигах его жителей. Фото: администрация Новороссийска.

Один из национальных сервисов бронирования жилья опубликовал рейтинг самых популярных направлений для патриотического туризма: в список десяти городов России вошел город-герой Новороссийск.

На основании данных о бронировании отелей и квартир летом 2022 года, сервис назвал десятку популярных городов, куда туристы едут, чтобы узнать об их славном прошлом. В тройку лидеров вошли Санкт-Петербург, Севастополь и Москва: туристы отправляются туда на три-пять дней и тратят на жилье от 3604 до 4170 рублей в сутки. Популярностью у любителей российской истории пользуются Казань, Калининград, Волгоград, Нижний Новогород и Екатеринбург, куда также едут на три-пять ночей.

Памятник защитникам Малой земли: на каждого из них фашисты обрушили 1250 килограмм пуль и снарядов. Фото: администрация Новороссийска.

Герои, подвиги и легенды

Новороссийск занял девятую строчку рейтинга популярных городов для патриотического туризма, который замыкает Великий Новогород. В кубанский город-герой и город-порт россияне едут на четыре дня, выкладывая в среднем за жилье 2671 рубль в сутки.

– По числу памятников военной истории Новороссийск, вероятно, занимает первое место в Краснодарском крае: их в городе около 70. Самые знаковые туристы осматривают, посещая один из 12 патриотических маршрутов: «Дорогами Победы», «Малая Земля – плацдарм мужества», «Герои и подвиги», «Юные герои Новороссийска», «Навеки застывшая музыка мужества», «По дорогам военной славы» и других, – рассказали в пресс-службе администрации города. – Один из самых популярных маршрутов: аудиоэкскурсия «Городские легенды», которую в этом году больше двух тысяч раз скачали гости города.

Многие патриотические экскурсии начинаются у легендарного крейсера «Михаил Кутузов». Фото: администрация Новороссийска.

Аудиоэкскурсия «Городские легенды» стартует от легендарного крейсера «Михаил Кутузов» и проходит по 12 объектам на набережной города-героя. Туристам рассказывают о невероятных подвигах новороссийцев, которые сыграли огромную роль в исходе Второй мировой войны, «знакомятся» с тремя отцами-основателями Новороссийска на Форумной площади и на Мысе любви узнают, почему в таком романтичном месте расположен памятник погибшим морякам.

«Огненное кольцо Малой земли»

Так называется новый туристический маршрут, который знакомит с самым известным мемориалом героям Великой Отечественной. Его презентовали в Новороссийске на днях: как рассчитывают его авторы, он будет пользоваться у гостей города-героя популярностью. Маршрут разработали сотрудники Новороссийского исторического музея-заповедника и бюро экскурсий и путешествий «АрхиВед».

Карта новой экскурсии «Огненное кольцо Малой земли». Фото: администрация Новороссийска.

– Маршрут проходит по местам боев на Малой земле, где на каждого защитника плацдарма фашисты обрушили 1250 килограммов металла пуль и снарядов, с посещением памятников в селе Мысхако в Долине смерти. Экскурсия продолжается на улицах Новороссийска, по которым проходил передний край обороны Новороссийского плацдарма, – говорит заведующая сектором по работе с посетителями музейного комплекса Самбекские высоты Елена Фогель. – Завершается экскурсия «Огненное кольцо Малой земли» посещением Галереи боевой славы памятника-ансамбля «Малая земля», который обороняли 225 дней.

Помимо уже действующих патриотических маршрутов, историками разрабатываются новые программы для школьников по малоизвестным историческим местам. Один из них – маршрут «Партизанское движение Новороссийска. Новороссийск подпольный»: он пройдет от села Мефодиевка к памятнику подпольщикам-островерховцам через Владимировку, а завершится у обелиска 14-летнему подпольщику Вите Новицкому, который оборонял водонапорную башню и был заживо сожжен фашистами.

БУДЬ В КУРСЕ!

Не обязательно с гидом

15 туристских маршрутов, включая патриотические, оцифрованы и размещены на платформе совместного управления городом «Мой Новороссийск»: мой-новороссийск.рф, где можно скачать путеводители для самостоятельного осмотра.