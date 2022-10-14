Съемки сериала «Игра головой» начались в Краснодаре

Процесс уже начался Фото: Евгения ХИЛЬКО

Улица Гимназическая – одна из самых узких в Краснодаре: всего две полосы и парковочный карман. Причем забит он даже ночью. Днем его заставляют клерки, ночью – местные жители. Но не сегодня.

В пятницу карман забили съемочные машины. Десятки авто с аппаратурой, светом и декорациями приехали прошлой ночью. И ждали до рассвета. Чтобы разложить оборудование и начать процесс.

- Утром приехали и актеры. Мы видели, что массовку привезли на автобусах. Еще несколько человек приехали на элитных авто, – говорят местные жители. Это утро началось для людей не с кофе. За окнами у них развернулся сюжет будущего хита – сериала «Игра головой».

Как стало известно «КП» – Кубань», в следующем году он появится на популярном видеосервисе.

- В Краснодаре съемки продлятся до конца года. В пятницу они проходят на улице Гимназической, на выходных – на стадионе «Кубань», – рассказали на съемной площадке.

Жанр ситкома и имена звездных артистов держатся в тайне. Известно только, что сериал не имеет отношения к спорту.

Отметим, что начались съемки на неделе. Первые сцены режиссеры сняли на улице Красной – напротив «Дома книги».