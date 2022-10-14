Во время Олимпиады 2014 года хоккеистки участвовали в оргиях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хоккеистка сборной Финляндии рассказала об оргии на Олимпиаде в Сочи. Инцидент произошел во время игр в 2014 году с двумя спортсменками из ее команды.

Голкипер женской сборной Финляндии по хоккею Ноора Рятю поделилась интимными подробностями своей жизни. Она откровенно сообщила, что в тот момент уже не так интересовалась сексом на одну ночь, как раньше. При этом пыл других спортсменок не утихал.

- Многие хоккеистки на протяжении всего турнира «цепляли» мужчин и женщин направо и налево. В одну из ночей две девушки нашей команды одновременно пошли целоваться с представителями скандинавских сборных. Все происходило на соседних кроватях в их общей студии, - сказала Ноора Рятю.

Спортсменка добавила, что в команде узнали об случившемся почти сразу. Коллеги до сих пор вспоминают о случившемся и по-дружески смеются над этой историей.

Также голкипер женской сборной Финляндии по хоккею рассказала, как ее однажды выгнали из бара в олимпийской деревне. Тогда девушка была огорчена поражением ее команды в четвертьфинале Олимпийских игр — 2014.

Ноора Рятю собиралась пойти со своими подругами в ресторан. Там их ждал забронированный столик. Девушка рассказала, что по определенным причинам их команда не дошла до заведения.

- В итоге мы пошли в бар, где на голодный желудок перебрали с алкоголем. Все вели себя агрессивно. Я отказалась платить два евро за стакан, который разбила. После этого охранники достали меня из туалета и вышвырнули, - поделилась Ноора Рятю.

Девушка уточнила, что это был первый раз в жизни, когда ее выгнали из бара. Также она добавила, что в будущем подобных позорных сцен не происходило.