Андрей Григорьев-Аполлонов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рыжий из «Иванушек» прыгнул с высоты 170 метров в парке в Сочи. Андрей Григорьев-Аполлонов уже давно живет на юге России и лишь иногда посещает Москву, чтобы решить в столице текущие вопросы.

Певец открыл на курорте магазин «Рыжий». Часто артист заманивает туда своих коллег по цеху. Он показывает свой успешный бизнес и делает несколько совместных фотографий для поклонников.

Также Григорьев-Аполлонов периодически постит в своих соцсетях кадры с выступлений «Иванушек International». Но последняя публикация сильно отличается от привычного контента артиста. Она повергла в шок многих фанатов.

Знаменитый «Иванушка» решил испытать себя на прочность и отправился за дозой экстрима в сочинский парк Skypark. Он опробовал аттракцион SochiSwing, который на вид кажется обычными качелями. Есть один нюанс, эта карусель прикреплена на высоту 170 метров. Прыгнув с нее, человек находится в свободном падении около трех секунд.

- Я сразу же захотел попробовать эти качели, как только узнал про них. Представляете, 170 метров свободного падения, - поделился Григорьев-Аполлонов.

Певец горячо рекомендовал опробовать аттракцион всем любителям экстрима и рассказал, что после прыжка ему даже подарили диплом, подтверждающий подвиг.