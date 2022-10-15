Кубанские казаки - гордость и слава края и страны. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

День кубанского казачества отмечают в Краснодарском крае 15 октября. В 2022 году исполнилось 326 лет со дня образования Кубанского казачьего войска.

Сегодня в структуре Кубанского казачьего войска в Краснодарском крае действуют 558 казачьих обществ – мощная и авторитетная сила, которая верно служит интересам Кубани и ее жителей. Казачьи отряды, сформированные из кубанцев, сейчас находятся на передней линии обороны, защищая территории ЛДНР.

Казачьи отряды находятся на переднем фланге СВО. Фото: пресс-служба Кубанского казачьего войска.

– В День кубанского казачества во всех муниципалитетах края пройдут торжественные мероприятия, – рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе Кубанского казачьего войска. – В православных храмах состоятся молебны, у памятников казачеству – торжественные церемонии возложения венков и цветов. В казачьих школах и классах казачьей направленности пройдут тематические классные часы, встречи с казаками-наставниками, занятия по истории кубанского казачества.

Как писала «КП»-Кубань», кубанское казачество с праздником поздравил глава региона Вениамин Кондратьев.

С праздниками казаков Кубани телеграммой поздравил глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов, отметив главное предназначение казаков: служение Отечеству и защиту Родины.

Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский в своем поздравлении отметил заслуги Кубанского казачьего войска в деле сохранения духовно-нравственного наследия, патриотического воспитания молодежи.

В приветственном адресе начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю генерал-лейтенант полиции Владимир Андреев подчеркнул высокий авторитет кубанского казачества в нашем регионе и поздравил с праздником атамана и казаков Кубанского казачьего войска.

Начальник Управления Министерства юстиции России по Краснодарскому краю Игорь Бабаев, наряду с самыми теплыми пожеланиями, подчеркнул одну из главных задач Кубанского казачьего войска – защиту Кубани и Отечества.

Памятник кубанском казачеству в Краснодаре. Фото: ГОНЧАРОВ Валерий

Назвал кубанских казаков верной опорой государству в поздравительной телеграмме депутат Государственной Думы Алексей Езубов. Депутат Государственной Думы Иван Демченко отметил, что казаки всегда были и будут на острие исторических событий.

– От всей души благодарен кубанском и анапскому казачеству – атаманам, старикам, казачатам – за активное участие в жизни города: ответственную службу по охране общественного порядка, большую ежедневную работу с подрастающим поколением, неоценимую помощь при ликвидации последствий ЧС, – написал в своем Телеграм-канале мэр Анапы Василий Швец. – Сегодня наши казаки участвуют в спецоперации, сражаются на передовой, и я желаю им крепости духа, силы, выносливости и, конечно, вернуться домой с победой!

Сегодня только Анапское районное казачье общество насчитывает свыше 2700 казаков и считается одним из лучших в войске. Ежегодно в Анапе увеличивается количество классов и групп казачьей направленности: в них учатся почти 3,5 тысячи казачат.

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Для поддержки Кубанского казачьего войска, патриотического воспитания молодежи и развития казачьей культуры в Краснодарском крае действует госпрограмма «Казачество Кубани». До 2027 года объем ее финансирования составит 13,3 млрд рублей.