Без страха встала на пути террористов. Как 19-летняя стюардесса пыталась предотвратить угон самолета, летевший из Батуми в Краснодар

Подвиг советской стюардессы Надежды Курченко никогда не будет забыт.

Это трагедия произошла ровно 52 года назад. 15 октября 1970-го террористы захватили пассажирский самолет и добились его посадки в Турции. Это был первый в СССР случай угона воздушного судна за рубеж, во время которого в воздухе был убит член экипажа. 19-летняя бортпроводница Надежда Курченко встала на пути у злодеев. Она пыталась преградить им путь, чтобы защитить пилотов и пассажиров.

Курс - на Турцию

Это был обычный рейс Сухуми-Краснодар с посадкой в Батуми. На борту 46 пассажиров, в числе которых были 45-летний литовец Пранас Бразинскас вместе со своим 15-летним сыном Альгирдасом. Именно они и совершили небывалое для того времени преступление.

Самолет Ан-24 поднялся в воздух, а через пару минут стюардессе Надежде Курченко вручили конверт с запиской для экипажа. Террористы озаглавили письмо как «Приказ №9». В свом обращении они потребовали лететь в Турцию и прекратить радиосвязь. В противном случае они обещали убить ослушавшихся.

Дабы понять, что не шутят, преступники показали, что сумели пронести с собой на борт пистолет, обрез и даже гранату. Сейчас поверить в такое невозможно! Но в советские годы попасть на борт самолета было не сложнее, чем в троллейбус. Никаких досмотров и металлоискателей в то время не было.

«Никому не вставать, иначе взорвем самолет!»

Надежда Курченко в тот момент не испугалась. Едва взяв письмо в руки, она рванула к пилотам с криком: «Нападение!»

«Никому не вставать! — закричал Альгирдас. — Иначе взорвем самолет!»

19-летняя девушка без страха преградила путь в кабину бандитам в надежде, что сможет защитить своих коллег. Но преступники убили ее двумя выстрелами...

Турки не хотели отдавать угнанный Ан-24. Говорят, Брежнев даже хотел отправить за ним отряд ГРУ. Но через несколько дней турецкие власти все же вернули самолет. Фото: из личного архива.

Затем в салоне и в кабине пилотов началась беспорядочная стрельба. Тяжелые ранения были у командира самолета Георгия Чахракия и штурмана Валерия Фадеева. Пулю в грудь получил бортмеханик Оганес Бабаян, уцелел лишь второй пилот Сулико Шавидзе.

Посадить самолет в турецком городе Трабзон командиру воздушного судна все-таки удалось. Там террористы сдались местным властям, объявив себя политическими беженцами.

Мама стюардессы 30 лет ждала кары для убийц дочери

Раненым членам экипажа оказали медицинскую помощь. Пассажиры в кратчайшие сроки вернули обратно в СССР. Чуть позднее турецкие власти передали тело погибшей бортпроводницы, раненых пилотов и самолет.

Пранас Бразинскас и его сын Альгирдас не стали за границей богачами - работали обычными малярами.

Вернуть же на родину террористов Бразинскасов отказались - их решили судить в Турции. Отцу дали 8 лет тюрьмы, а сына приговорили лишь к 2 годам заключения как несовершеннолетнего. Причем через 4 года старший Бразинскас вышел на свободу по амнистии. После этого отец с сыном перебрались из Турции в Южную Америку, а оттуда - в США.

«Американская мечта» у них не сбылась. Оба работали обыкновенными малярами и сильно нуждались.

- Нам сообщили, что в 2002 году в пылу ссоры Бразинскас-младший забил своего 77-летнего отца гантелей, - рассказывает директор музея убитой стюардессы Светлана Никитченко. - Альгирдас получил 20 лет тюрьмы. Не знаю, насколько это стало утешением для мамы Надежды. Но по крайней мере она дождалась кары для убийц дочери. В 2010 году она ушла из жизни.

НА ЗАМЕТКУ

Похоронили Надю Курченко в форме стюардессы в центральном парке Сухуми. Посмертно девушку наградили орденом Красного Знамени.

Трагедия стала для всей страны не только потрясением, но и серьезным предупреждением. Именно после этого дерзкого угона самолета в аэропортах начали досматривать багаж пассажиров. А пилотов и бортпроводниц инструктировать, как вести себя при захвате самолета.

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